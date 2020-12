Université de Bejaia - Algérie

Appel à contributions pour le n° 8 de la revue Action Didactique (juin 2021)

La revue Action Didactique lance un appel à contribution pour son huitième numéro (varia) qui paraîtra en juin 2021.

Action Didactique est une revue scientifique internationale, d’expression française, essentiellement consacrée à l’enseignement/apprentissage du français. Elle est éditée par le laboratoire de recherche en Langues Appliquées et Ingénierie des Langues En Milieu Multilingue (LAILEMM) et la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia.

Domaines couverts par la revue

Action Didactique privilégie les contributions qui portent sur les nouvelles approches d’enseignement/apprentissage du français (français langue étrangère et seconde, français sur objectifs spécifiques, universitaires, français langue professionnelle, etc.), prenant en compte la dimension plurilingue et pluriculturelle. Comme la didactique des langues est par essence une science interdisciplinaire, des études qui s’inscrivent dans l’une de ses disciplines contributives (sciences du langage, sciences de l’éducation, etc.) peuvent être acceptées, notamment lorsqu’elles entretiennent une relation avec l’enseignement/apprentissage du français.

Les travaux s’appuyant sur l’analyse de corpus issus de contextes clairement définis seront privilégiés. Toutefois, des articles théoriques qui font avancer la réflexion dans un domaine donné et émanant de chercheurs reconnus par la communauté scientifique sont acceptés. Les articles abordant des questions politiques et idéologiques ne sont pas admis.

Procédure de soumission :

Les articles (30 000 à 40 000 caractères, espaces compris) sont à envoyer aux adresses suivantes : action.didactique@gmail.com et aammouden@yahoo.fr . Ils doivent être accompagnés d’une bio-bibliographie succincte.

Les articles doivent respecter la politique de publication et le protocole de rédaction, consultables sur le site de la revue http://www.univ-bejaia.dz/action-didactique

Calendrier :

24 décembre 2020 : Diffusion de l’appel

15 mars 2021 : Date limite d’envoi de l’article

30 juin 2021 : Parution du numéro

Coordination du numéro :

Amar Ammouden & M’hand Ammouden

Membres du comité scientifique permanent de la revue

Attika-Yasmine ABBES-KARA (ENS-Bouzaréah) - Laura ABOU HAIDAR (Univ. Grenoble Alpes) - Dris ABLALI (Univ. Lorraine) - Salah AIT CHALLAL (Univ. Tizi-Ouzou) - Karima AIT DAHMANE (Univ. Alger 2) - Zakia AIT MOULA (Univ. Bejaia) - Amar AMMOUDEN (Univ. Bejaia) - M’hand AMMOUDEN (Univ. Bejaia) - Saliha AMOKRANE (Univ. Alger 2) - Virginie ANDRÉ (Univ. de Lorraine) - Abdenour AREZKI (Univ. Bejaia) - Safia ASSELAH RAHAL (Univ. d'Alger 2) - Christine BARRÉ-DE MINIAC (Univ. Grenoble) - Wafa BEDJAOUI (Univ. Alger 2) - Mourad BEKTACHE (Univ. Bejaia) - Mounya BELHOCINE (Univ. Bejaia) – Hassiba BENALDI (Univ. Alger 2) - AlgerNabila BENHOUHOU (ENS/LSH-Bouzaréah) - Boumediene BENMOUSSAT (Univ. Tlemcen) - Farid BENRAMDANE (Univ. Mostaganem) - Serge BORG (Univ. Franche-Comté) - Ahmed BOUALILI (Univ. Tizi-Ouzou) - Jean-Paul BRONCKART (Univ. Genève) - Francine CICUREL (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Claude CORTIER (Univ. Lyon) - Foudil DAHOU (Univ. Ouargla) - Abdelouahab DAKHIA (univ. Biskra) - Bertrand DAUNAY (Univ. Lille 3) - Maddalena DE CARLO (Univ. Cassino et sud du Latium - Italie) - Jean-François DE PIETRO (IRDP, Neuchâtel, Suisse) - Isabelle DELCAMBRE (Univ. Lille 3) - Joaquim DOLZ-MESTRE (Univ. Genève) - Pierre FONKOUA (ENS de Yaoundé) - Claude GERMAIN (Univ. du Québec à Montréal) - Mohand HADDAD (Univ. Bejaia) - Souheila HEDID (Univ. Constantine 1) - Latifa KADI (Univ. Annaba) - Malika KEBBAS (Univ. Blida 2) - Soufiane LANSEUR (Univ. Bejaia) - Eliane LOUSADA (Univ. São Paulo) - Abdelouahed MABROUR (Univ. El Jadida Maroc) - Gaouaou MANAA (Univ. Batna) - Jean-Marc MANGIANTE (univ. Artois) - Pierre A. MARTINEZ (Univ. Paris VIII Saint-Denis) - Samir MARZOUKI (Univ. Manouba - Tunisie) - Bruno MAURER (Univ. Montpellier 3) - Hakim MENGUELLAT (Univ. Blida 2) - Kaci MOUALEK (Univ. Tizi-Ouzou) - Muriel MOLINIÉ (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Aldjia OUTALEB-PELLÉ (Univ. Tizi-Ouzou) - Chantal PARPETTE (Univ. Lyon 2) - Marie-Christine POLLET (Univ. Libre de Bruxelles) - Jean-Jacques RICHER (Univ. Bourgogne) - Marielle RISPAIL (Univ. Saint Etienne) - Evelyne ROSEN (Univ. Lille) - Nabil SADI (Univ. Bejaia) - Bernard SCHNEUWLY (Univ. Genève) - Dalil SLAHDJI (Univ. Bejaia) - Valérie SPAËTH (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Doina SPITA (Univ. Al.I.Cuza de IASI, Roumanie) - Monica VLAD (Univ. Ovidius de Constanta, Roumanie).