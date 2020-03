Appel à contribution

Revue des Recherches en langue française, n° 2

La Revue des Recherches en langue française de l'Université Allameh Tabatabaï reçoit désormais vos propositions d'article pour l'évaluation et la publication dans le numéro 2 de la revue dont la sortie est prévue pour la fin printemps/début été 2020. Les articles sur la traduction, la langue et la littérature françaises, la didactique du français et la linguistique sont les bienvenus. Veuillez soumettre vos articles avant le 10 avril 2020 en respectant les consignes aux auteurs via le portail de la revue.