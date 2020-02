Appel à contribution pour le n° 12 de la revue Écritures :

La « mus(e)ificazione » entre écriture de soi et littérature au XXe siècle,

à paraître aux Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020.

Exploité aussi bien par les historiens de l’art que par les spécialistes de littérature française, le thème de la « muse » (du grec moûsai, d’où museîon, ‘lieu dédié aux muses’) est plutôt délaissé par les études italiennes du XXe siècle, exception faite de quelques grands noms, tels que Gabriele D’Annunzio (avec Eleonora Duse), Luigi Pirandello (avec Marta Abba) ou Eugenio Montale (notamment avec Irma Brandeis).

Sonder cette thématique fournit de précieuses informations, non seulement sur la genèse des textes et l’univers littéraire de l’écrivain que la « muse » a contribué à susciter ou enrichir, mais aussi concernant le rapport, dissymétrique à plusieurs égards, entre les deux acteurs (la valeur artistique intrinsèque de la femme n’étant pas suffisamment valorisée) et la manière dont elle se considère en regard de l’image créée par son amant.

Ce champ d’étude touche par ailleurs d’autres questionnements majeurs sujets à controverse – avant tout, le rapport entre œuvre et biographie, que certaines études ont révélé être fécond.

Le n° 12 de la revue Écriture sera donc consacré à une analyse du processus que l’on pourrait nommer « mus(e)ificazione », à savoir cet enfermement de la personnalité biographique de la femme dans le rôle de mus(é)e. Cette analyse pourra prendre la forme d’une réflexion théorique-méthodologique ou bien s’appuyer sur des études de cas ; dans la seconde option, elle aura pour support la production littéraire et privée d’un auteur (correspondances, journaux, matériel d’archive, etc.), sans pour autant négliger les questions d’ordre théorique et critique. Des approches de nature historique, littéraire, linguistique, biographique et génétique, ainsi que les outils concernant les études de genre et la critique littéraire féministe, pourront donc être déployés.

Quelques pistes de contributions possibles :

La place des correspondances intimes dans les études littéraires, et donc le rapport entre la correspondance et l’œuvre, l’homme et l’artiste ;

le thème du regard sur la femme et de la femme sur elle-même (par exemple à travers l’objet miroir) ;

les représentations picturales de la muse, en dialogue avec des textes littéraires ;

les échos linguistiques et thématiques des correspondances intimes dans l’œuvre littéraire (le dispositif épistolaire comme hypotexte littéraire) ;

une analyse (comparée ou non) des formules de salutations, ainsi que des interpellations et des signatures, dans les lettres masculines et/ou féminines, dans une perspective linguistique et/ou des études de genre ;

tout écrit ou récit (inédit ou déjà édité, littéraire ou non) produit par ces « muses », afin de contribuer à la redécouverte de leur biographie humaine et intellectuelle (par exemple, les autobiographies publiées par Marta Abba ou Curzia Ferrari) ;

la présentation d’une femme-muse inconnue ou méconnue ;

la présence dans l’œuvre d’une muse imaginaire décrite comme réelle ;

les archives des femmes-muses ;

les contre-exemples : les hommes-muses de femmes professionnellement accomplies.

¨

Modalités de soumission :

Les propositions de contributions, d’environ 400 mots / 2500 caractères, seront présentées en italien ou en français, au plus tard le 4 mai 2020, à l’adresse monica.battisti@parisnanterre.fr, et envoyées en copie à monicabattisti92@gmail.com et à cmileschi@parisnanterre.fr.

Elles seront accompagnées d’une courte notice biographique.

L’ensemble des propositions sera ensuite étudié par le comité scientifique de la revue.

Une réponse sera donnée au plus tard le 15 juin 2020.

Les articles définitifs devront être remis pour le 7 septembre 2020.

*

Coordinatrice du numéro :

Monica Battisti – doctorante en Études Italiennes à l’Université Paris Nanterre, en cotutelle avec l’Università Roma Tre / monicabattisti92@gmail.com.