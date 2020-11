Tokyo, Japon

Appel à contribution pour le 7e numéro de la revue Littera

La Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises (SJLLF) adresse aux chercheurs spécialistes de la langue française et des littératures françaises et francophones, de tous horizons géographiques et intellectuels, un appel à proposer leur contribution scientifique à la revue internationale en langue française LITTERA (Revue de Langue et Littérature Françaises), publiée sous son égide. Cette revue compte d’ores et déjà cinq numéros annuels parus depuis 2016. Le numéro 6, bientôt sous presse, paraîtra en mars 2021. La parution du numéro 7 est prévue en mars 2022.

La SJLLF, qui réunit la communauté académique œuvrant au sein des institutions universitaires de l’archipel, a décidé il y a quelques années de fonder la revue LITTERA, afin de resserrer ses liens avec les acteurs internationaux d’un champ de recherches vaste, multiforme, dynamique. Dans le contexte de la mondialisation des échanges intellectuels, qui met en valeur la diversité culturelle et offre de nouveaux atouts à la francophonie, LITTERA entend étoffer le réseau international et pluridisciplinaire des études en langue française. De là découle le choix de publier exclusivement en français, ainsi qu’un éclectisme des contenus dont vous pourrez vous faire une idée en parcourant les archives en ligne de la revue sur le site J‑Stage, plate-forme pilotée par la Japan Science and Technology Agency (JST).

LITTERA s’est aussi donné pour vocation de rendre compte de la vitalité de la recherche qui se mène au Japon, en accueillant dans chaque numéro les actes des colloques internationaux qui se tiennent dans ce pays, ainsi que les articles issus des conférences prononcées dans le cadre des congrès de la SJLLF. Pour compléter cette ossature, la revue est également ouverte à toutes les propositions individuelles. Elle s’est enfin dotée, depuis le dernier numéro paru, d’une rubrique consacrée aux recensions, dans le but d’offrir à ses correspondants une perspective sur le travail scientifique en train de s’accomplir.

De telles ambitions commandent un processus de sélection rigoureux des articles soumis à la revue. Le comité de rédaction y veille, éclairé par le concours que lui apporte un conseil de rédaction constitué de 15 éminents chercheurs non Japonais. Ces conditions étant posées, le comité souhaite faire appel à l’excellence scientifique du monde entier pour faire vivre cette jeune revue.

L’éventail thématique des contributions est aussi très large. Les trois axes suivants seront toutefois privilégiés :

1. Les relations que les littératures françaises et francophones entretiennent avec le Japon et l’Asie (comparaison, réception, influence, intertextualité…).

2. Les études contrastives entre les langues française et japonaise.

3. Les perspectives interdisciplinaires qui dépassent le cadre des revues spécialisées.

Les conditions à observer pour soumettre vos propositions d’articles peuvent être consultées sur le document des Recommandations aux auteurs, téléchargeable sur le site de la SJLLF.

*

Les articles doivent être envoyés au comité de rédaction, à l’adresse suivante : littera.sjllf[at]gmail.com (merci de remplacer [at] par @). La date limite de réception des manuscrits est le vendredi 14 mai 2021.

La sélection des articles qui auront été retenus sera communiquée courant octobre 2021.

Les recensions d’ouvrages savants et académiques (en japonais ou en français) doivent être consacrées aux parutions récentes qui touchent à la recherche sur la langue française et sur les littératures françaises et francophones. Elles sont soumises aux mêmes conditions de présentation, au même calendrier d’évaluation et de correction, et aux mêmes conventions typographiques que les articles thématiques. Vous trouverez toutes les indications utiles sur la brochure de recommandations aux auteurs, qui spécifie en outre la longueur de ce type de textes.

Vous pouvez adresser vos demandes de renseignements complémentaires au comité de rédaction. Notez bien en revanche que le bureau de la SJLLF ne répondra à aucune demande.

*

Comité de rédaction :

Naohiko SETO (Président)

Kazuhiko ADACHI (Vice-président)

Saburo AOKI

Kunihiro ARAHARA

Éric AVOCAT

Masataka ISHIBASHI

Taku KUROIWA

Tomo NAKASUJI

Yasushi NORO

Shizue OBA

Marianne SIMON-OIKAWA

Kenji TAKEMOTO

*

Conseil de rédaction :

Estelle DOUDET

Jean-Jacques FRANCKEL

Mireille HUCHON

Jean-Nicolas ILLOUZ

Jean-François LOUETTE

William MARX

Young-Mock LEE

François NOUDELMANN

Gilles PHILIPPE

Martine REID

Jean-Christophe SAMPIERI

Julien SCHUH

Gisèle SÉGINGER

François VANOOSTHUYSE

Bruno VIARD