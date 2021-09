Appel à contributions pour la rubrique Varia

Relief, Revue électronique de littérature française

La rubrique Varia de Relief accueille des articles critiques hors dossier en français ou en anglais.

Relief est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs et consacrée aux études littéraires et culturelles. Son périmètre historique est ouvert, pourvu qu’il soit en relation avec des corpus de langue française.

Sensible aux dynamiques d’échanges et de négociations à travers lesquelles les textes et les idées migrent d’un environnement à l’autre, Relief est un lieu de rencontre de l’étude des littératures, des textes et des discours.

Relief se donne pour mission de mieux identifier et comprendre les processus de construction et de transformation des corpus et des cultures au-delà des cadres strictement nationaux. En bénéficiant des études sociocritiques mais aussi et plus généralement des sciences humaines et de la philosophie, sans jamais négliger le commentaire de texte ni perdre de vue l’histoire littéraire, Relief étudie la littérature et ses discours.

Résolument généraliste, Relief se veut un lieu de réflexion et de débat ouvert à toutes sortes de transversalités, d’intermédialités et d’interdisciplinarités.

La rubrique Varia prend en compte les propositions de chercheurs confirmés comme celles de jeunes chercheurs, dans la mesure où les propositions sont innovantes et conformes à la ligne éditoriale de la revue.

Date limite pour l’envoi des propositions : le 15 octobre 2021.

Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (de 6000 à 8000 mots) pour le 15 novembre 2022.

Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique à revuerelief@gmail.com.

Bilingue (français-anglais) et pionnière, Relief est une revue numérique et en accès libre depuis son premier numéro publié en 2007. Elle est la seule revue néerlandaise consacrée aux littératures de langue française. Relief est publiée deux fois par an. Les numéros sont organisés par thème ou par monographie, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes rendus de lecture.