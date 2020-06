Appel à contribution pour la revue Soroud

Numéro 5 de la revue "Soroud"

www.soroud.ma

Représentations de déguisement

La question du présent numéro de "Soroud" s’articule autour de la déconstruction des masques avec lesquels des voyageurs européens, d’Espagne, de France, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie, et d’autres pays, écrivaient des textes sur l'autre ; ils s’attribuaient en effet de fausses identités, se donnaient des pseudonymes, se déguisaient sous des noms arabes ou se présentaient comme ayant tel titre ou telle nationalité, et ce pour divers motifs et différentes raisons. Ces écrivains voyageurs ont visité la plupart des pays arabes, et ont su, dans cette identité déguisée, noter leurs observations et leurs attitudes à partir même de cette dissimulation qui réfléchit une symbolique ayant trait à ce qui est historique, culturel et politique. Leurs motifs peuvent paraître divers, mais ils ont en commun cette conscience de soi et de l'autre, telle qu’elle a été générée par la conjoncture historique et son contexte global.

Les représentations qui occupent l’espace de ces textes "déguisés" sont riches d'images de l'autre au cours de leur développement, avec tout ce qu’elles véhiculent comme effets de la conscience collective déterminée historiquement, et de la conscience individuelle imprévue et nouvelle... Ces représentations s’avèrent donc diverses, apparentes et latentes, et parfois paradoxales et ambiguës hésitant entre le modèle et le masque, entre l'ego et l'autre, et suscitant des questions qui varient entre les textes en fonction des cultures des auteurs et des contextes privés et publics.

Date limite de soumission des résumés (300 mots) : 15 Aout 2020, à l'adresse soroudmaroc@gmail.com

Date limite de soumission des articles : 30 Septembre 2020.

Date de publication : Hiver 2020.