Europa-Universität Flensburg

Call for Papers zur Tagung:

Transnationale und interkulturelle Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik. Konzeptionelle und digitale Transformationen

8. - 10. September 2022 an der Europa-Universität Flensburg

Die Tagung beschäftigt sich mit dem aktuellen Wandel der Literaturwissenschaften und Literaturdidaktiken im Kontext universitärer Bildung. Dieser Wandel wurde zum einen durch neue Konzepte im Bereich der Interkulturalitätsforschung vor dem Hintergrund globaler und postkolonialer Literaturen eingeleitet. Diese brechen mit dem Leitbild der ‚Nationalliteraturen‘, das jedoch nach wie vor prägend für den Zuschnitt von Fächergrenzen und Bildungsinhalten ist. Zum anderen wird dieser Wandel durch die Digitalisierungsbeschleunigung – auch aufgrund der Coronapandemie – verstärkt. Die Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderungen, besonders in der Wissenschaft, der Lehre, aber auch bezüglich unserer transnationalen Netzwerke und Kooperationen.

Im Kontext des interkulturellen, globalen und digitalen Wandels werden wir uns gemeinsam folgenden Fragen widmen: Welche Innovationen im Bereich der Literaturwissenschaften und Literaturdidaktiken sind durch die konzeptionellen und digitalen Transformationsprozesse entstanden? Wie verändern sich die Philologien, namentlich die Literaturwissenschaften und damit auch das Bildungsprofil angehender Lehrkräfte? Und in welche Richtung lässt sich dieser Wandel weiterdenken? Welche Lehrformate, Unterrichtsmodule und Projekte haben sich in universitären Kontexten entwickelt? Welche werden in Zukunft Bestand haben und konzeptuell transformiert? Gibt es spezifische Strategien, die internationale Begegnungen und interkulturellen Austausch in Lehre und Forschung trotz eingeschränkter Mobilität und ökonomischer Mittel ermöglichen? Wie lässt sich Interkulturalität und Internationalisierung in der Lehrkräftebildung angesichts dieser Prozesse zukunftsfähig gestalten?

Willkommen sind sowohl Beiträge zu theoretischen und methodischen Ansätzen im Bereich der Literaturwissenschaften und Literaturdidaktiken, die den oben skizzierten Wandel reflektieren, als auch Vorträge, die sich aus einer interkulturellen, transnationalen, diachronen oder interdisziplinären Perspektive mit Literaturen vom Mittelalter bis in die neueste Zeit beschäftigen. Dabei ist vor allem an Texte, Medien und Modelle aus den romanischen und deutschsprachigen Literaturen gedacht.

Mit der Tagung laden wir – das Team des Projekts Internationalisierung der Lehrkräftebildung @home. Interkulurelle Literatur als Modul – dazu ein, gemeinsam über die neuesten Transformationsprozesse der Literaturwissenschaften und Literaturdidaktiken durch Vorträge, Panels und eine Podiumsdiskussion nachzudenken und diese Prozesse des Wandels mitzugestalten. Eine Lesung rundet die Tagung als Abendveranstaltung ab.

Als Vortragssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch möglich.

Die Veranstaltung wird im Hybridformat organisiert: Die Tagung soll in Präsenz im schönen Norden Deutschlands, in der Fördestadt Flensburg, an der Europa-Universität Flensburg stattfinden. Ein digitales Zuschalten wird ebenfalls möglich sein. Die Veranstaltung wird im Livestream (über die Plattform Webex) übertragen.

Zeit: 8. bis 10. September 2022

Ort: Europa-Universität Flensburg

Tagungs- und Organisationsteam:

PD Dr. Jörn Bockmann, Prof. Dr. Margot Brink, Dr. Isabelle Leitloff, Prof. Dr. Iulia-Karin Patrut

Seminar für Germanistik und Romanisches Seminar; Europa-Universität Flensburg

https://www.uni-flensburg.de/romanisches-seminar/forschungprojekte/internationalisierung-der-lehrkraeftebildung-home

Abgabefrist für Themenvorschläge und das Exposé (bis 300 Wörter): 1.9.2021

Kontakt: Dr. Isabelle Leitloff (isabelle.leitloff@uni-flensburg.de)

____

Call for Papers for the Conference:

Transnational and Intercultural Literary Studies and Literary Didactics.

Conceptual and Digital Transformations

September 8th – 10th 2022 at the Europa-Universität Flensburg

The focus of this conference is the current transformation of literary studies and didactics in the context of university education. The impetus for this transformation was, on one hand, new concepts in the field intercultural studies which emerged against the backdrop of global and postcolonial literatures. These literatures break with the guiding principle of 'national literatures', which, nevertheless continues to shape boundaries between academic disciplines and within curricula. On the other hand, this transformation has been (and continues to be) fueled by the accelerating rate of digitalization - also due to the Corona pandemic. The pandemic poses new challenges for all of us, especially in academia and education, but also with regard to our transnational networks and collaborations.

In the context of intercultural, global and digital transformations, we will jointly address the following questions: What innovations in the field of literary studies and literary didactics have emerged as a result of the conceptual and digital transformation processes? How are the philologies, namely literary studies, and thus also the educational profile of prospective teachers changing? And in which direction can this change be further thought through? Which teaching formats, teaching modules and projects have developed in university contexts? Which ones will endure and be conceptually transformed in the future? Are there specific strategies that enable international encounters and intercultural exchange in teaching and research despite limited mobility and economic resources? How can interculturality and internationalization in teacher education be shaped for the future in light of these processes?

We welcome contributions on theoretical and methodological approaches in the field of literary studies and didactics that reflect the changes outlined above, as well as papers that deal with literatures from the Middle Ages to recent times from an intercultural, transnational, diachronic, or interdisciplinary perspective. Texts, media, and models from the Romance and German-language literatures are the primary focus here.

With this conference we – the team of the project Internationalization of Teacher Education @home. Intercultural Literature as a Module – invite you to come together to reflect on the latest transformation processes in literary studies and didactics through lectures, panels, and a panel discussion, and to help shape these processes of transformation. An evening reading will round out the conference.

The talks can be given in English, French, German, or Spanish.

The event will be organized in a hybrid format: The conference will take place in person in the beautiful north of Germany, at the Europa-Universität Flensburg, located in the city of Flensburg.



Digital participation will also be possible via the Webex platform.

Time: September 8th – 10th 2022

Location: Europa-Universität Flensburg

Conference and organizational team:

PD Dr. Jörn Bockmann, Prof. Dr. Margot Brink, Dr. Isabelle Leitloff, Prof. Dr. Iulia-Karin Patrut.

Seminar for German and Seminar for Romance Studies; Europa-Universität Flensburg

https://www.uni-flensburg.de/romanisches-seminar/forschungprojekte/internationalisierung-der-lehrkraeftebildung-home

Deadline for submission of topic proposals and abstracts (up to 300 words): 1.9.2021.

Contact: Dr. Isabelle Leitloff (isabelle.leitloff@uni-flensburg.de)

____

Appel à communications

Littératures interculturelles / transnationales et didactique de la littérature.

Transformations de concepts et de médias

Au nom de toute l’équipe du projet « Internationalisation de la formation des enseignants @home. La littérature interculturelle comme unité d’enseignement », nous vous invitons à soumettre une proposition de communication pour le colloque international qui se tiendra à la Europa-Universität Flensburg du 8 au 10 septembre 2022.

Le colloque propose de se pencher sur les changements que subissent actuellement les lettres, la littérature et sa didactique en contexte universitaire. D’une part, ces changements sont induits par l’émergence de nouveaux concepts qui ont été développés dans le domaine des recherches en interculturalité et qui s’inscrivent dans le contexte des littératures globales et postcoloniales. Ces dernières rejettent le modèle des littératures nationales, qui, pourtant, exercent encore une influence importante sur les délimitations des disciplines et sur la construction de contenus d’enseignement. D’autre part, ces changements sont renforcés par le développement rapide de la numérisation, qui est d’ailleurs accéléré par la pandémie de Covid-19. À cause de cette crise sanitaire, nous sommes tous confrontés à de nouveaux défis, en particulier en termes de sciences et d’éducation, mais aussi de nos réseaux transnationaux et de nos coopérations.

S’inscrivant dans le contexte interculturel, global et numérique, notre colloque se veut d’apporter des pistes de réflexions sur les questions suivantes : Quelles innovations sont apparues dans le domaine de la littérature et de sa didactique à la suite des processus de changements de concepts et de développement du numérique ? Comment s’opèrent les changements des études en lettres, notamment des études littéraires et du profil de la formation des futurs enseignants ? Dans quelle direction peut-on adopter une réflexion continuelle sur ces changements ? Quels formats pédagogiques, quels modules de cours et quels projets se sont développés en contexte universitaire ? Lesquels peuvent être durables et lesquels subiront des changements conceptuels ? Y a-t-il des stratégies spécifiques qui permettent d’organiser des rencontres internationales et des échanges interculturels dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en dépit de la restriction de mobilité et de la limite des moyens financiers ? Compte tenu de ces processus de changements, comment assurer l’avenir de la formation à l’interculturalité des futurs enseignants et de la stratégie d’internationalisation ?

Les communications pourront s’orienter autour des approches théoriques et méthodologiques qui concernent le domaine des lettres, de la littérature et celui de la didactique de la littérature. Les processus de changements décrits ci-dessus y feront donc l’objet de réflexion. Elles pourront s’interroger également sur la littérature du Moyen Âge jusqu’à nos jours, et ce, dans une perspective interculturelle, transnationale, diachronique ou interdisciplinaire. Les textes littéraires, les médias ou les concepts, qui feront l’objet d’étude, pourront être issus des contextes germanophone ou romane.

Nous tenons à vous inviter à réfléchir aux processus de changements qui se sont opérés le plus récemment dans le domaine des lettres, de la littérature et dans celui de la didactique de la littérature et à contribuer à cette réflexion à travers des conférences, des sessions d’affichage et des tables rondes. Une soirée-lecture vient compléter le colloque.

Les langues de travail seront l‘allemand, le français, l‘espagnol et l‘anglais.

Le colloque sera organisé dans un format hybride. Il se tiendra en présentiel à l’université de Flensbourg - une ville du Nord de l’Allemagne, située au bord d’un fjord de la mer Baltique - et sera transmis à la fois en direct via WebEx.

Date: du 8 au 10 septembre 2022

Lieu: Europa-Universität Flensburg

Comité d‘organisation:

PD Dr. Jörn Bockmann, Prof. Dr. Margot Brink, Dr. Isabelle Leitloff, Prof. Dr. Iulia-Karin Patrut

Département d’études germaniques et département d’études de langue et de littérature romane; Université Europa-Universität de Flensbourg

https://www.uni-flensburg.de/romanisches-seminar/forschungprojekte/internationalisierung-der-lehrkraeftebildung-home

Les propositions de communication ne dépassant pas 300 mots sont à envoyer pour le 01 septembre 2021, dernier délai à: Dr. Isabelle Leitloff (isabelle.leitloff@uni-flensburg.de).

___

Convocatoria

Ciclo de Conferencias : Estudios literarios transnacionales e interculturales y didáctica de la Literatura. Transformaciones conceptuales y digitales

8 - 10 de septiembre de 2022 en la Europa-Universität Flensburg

La conferencia abordará la transformación actual de los estudios literarios y la didáctica en el contexto de la enseñanza universitaria.

Por un lado, este cambio se inicia con los nuevos conceptos en el campo de la investigación de la interculturalidad con el trasfondo de las literaturas globales y postcoloniales. Estos rompen con el principio rector de las "literaturas nacionales", que, sin embargo, sigue siendo decisivo para el establecimiento de las fronteras de las asignaturas y los contenidos educativos.

Por otro lado, este cambio se ve reforzado por la aceleración de la digitalización, también debida a la pandemia de Covid-19. Dicha situación mundial nos plantea nuevos retos a todos, especialmente en el ámbito de la ciencia y la enseñanza, pero también con respecto a nuestras redes y cooperaciones transnacionales.

En el contexto del cambio intercultural, global y digital, abordaremos las siguientes cuestiones: ¿Qué innovaciones en el campo de los estudios literarios y la didáctica de la literatura han surgido como resultado de los procesos de transformación conceptual y digital? ¿Cómo están cambiando las filologías, concretamente los estudios literarios, y por tanto también el perfil educativo de los futuros profesores? ¿En qué dirección sigue avanzando este cambio? ¿Qué formatos de enseñanza, módulos de enseñanza y proyectos se han desarrollado en contextos universitarios? ¿Cuáles perdurarán y se transformarán conceptualmente en el futuro? ¿Existen estrategias específicas que permitan los encuentros internacionales y el intercambio intercultural en la docencia y la investigación a pesar de la movilidad y los recursos económicos limitados? ¿Cómo pueden configurarse para el futuro la interculturalidad y la internacionalización en la formación del profesorado a la luz de estos procesos?

Serán bienvenidas las contribuciones sobre enfoques teóricos y metodológicos en el campo de los estudios literarios y la didáctica que reflejen los cambios señalados anteriormente, así como los trabajos que aborden las literaturas desde la Edad Media hasta los tiempos recientes desde una perspectiva intercultural, transnacional, diacrónica o interdisciplinaria.

Se tendrán especialmente en cuenta los textos, medios y modelos de la literatura románica y alemana. Con esta conferencia, nosotros – el equipo del proyecto Internacionalización de la educación superior @home. La literatura intercultural como módulo – invitamos a reflexionar juntos sobre los últimos procesos de transformación en los estudios literarios y la didáctica de la literatura a través de conferencias, paneles y una mesa redonda para ayudar a entender y definir estos procesos de cambio. La conferencia se completará con una velada literaria nocturna.

Las presentaciones pueden impartirse en inglés, francés, alemán y español.

El evento se organizará de forma híbrida con una sede presencial en la Europa-Universität Flensburg, al norte de Alemania, en la hermosa ciudad portuaria que lleva el mismo nombre. Al mismo tiempo, también será posible una conexión digital. El ciclo de conferencias se transmitirá en directo (a través de la plataforma Webex).

Hora: del 8 al 10 de septiembre de 2022

Lugar: Europa-Universität Flensburg

Equipo de organización: PD Dr. Jörn Bockmann, Prof. Dr. Margot Brink, Dr. Isabelle Leitloff, Prof. Dr. Iulia-Karin Patrut.

Seminario de Estudios Alemanes y Románicos; Europa-Universität Flensburg

https://www.uni-flensburg.de/romanisches-seminar/forschungprojekte/internationalisierung-der-lehrkraeftebildung-home

Plazo de presentación de las propuestas de temas y de la sinopsis (hasta 300 palabras): 1.9.2021. Contacto: Dra. Isabelle Leitloff (isabelle.leitloff@uni-flensburg.de).