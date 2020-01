Toronto, Canada

Appel à communications

Session affiliée du CIÉF au Congrès de la MLA à Toronto du 7 au 10 janvier 2021

Corps et/en littérature francophone

Meurtri, sublimé, désiré, transformé, fantasmé, le corps devient polygraphie dans le roman. Processus d’une pensée, il s’imbrique dans l’écriture et s’y confond. Il devient ainsi un espace perméable par lequel le sujet entre en résonance avec son univers. Médium entre l’idée et sa mise en forme verbale, le corps de papier est tissé de langage qui se fait et se défait. Lieu de l’expression de névrose, c’est aussi un sujet et un lieu d’écriture, un lieu de manifestations esthétiques – ce qui appelle à un déchiffrement. Il s’agit, sous de multiples facettes (psychanalytique, esthétique, philosophique, artistique, intermédiale etc.), d’appréhender la mise en texte dans la littérature francophone (récit, photo-roman ou roman graphique) de ce corps comme une interrogation.

Proposition de communication (300 à 500 mots, en français) à envoyer à Vincent Simedoh (Dalhousie University) à l’adresse vincent.simedoh@dal.ca avant le 22 février 2020.

Veuillez y inclure votre nom, votre affiliation universitaire et votre adresse électronique.