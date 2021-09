en ligne

Appel à communications pour le colloque international

« Traduction et transferts culturels : Asie orientale – Europe »

La traduction joue un rôle important dans les échanges culturels à l’échelle mondiale. Au cours de l’histoire des échanges culturels entre l’Asie orientale et l’Europe, elle a toujours été un intermédiaire indispensable dans la diffusion du savoir occidental en Orient comme dans celle du savoir oriental en Occident, revêtant diverses formes et fonctions. Comment la traduction participe-t-elle à la diffusion des cultures et des idées entre l’Asie orientale et l’Europe ? Comment influence-t-elle le renouvellement et le développement de la langue, la littérature, la culture et la pensée du pays d’accueil ? Avec l’approfondissement des échanges culturels entre la Chine et le reste du monde ainsi que l’accélération de « la marche vers l’extérieur » de la littérature et de la culture chinoises, comment la traduction peut-elle mieux assumer sa nouvelle mission historique dans la communication internationale, dans les échanges et dans l’inspiration mutuelle des civilisations ? En Chine comme à l’étranger, ces questions suscitent les réflexions des traductologues, comparatistes, spécialistes des études interculturelles et philosophes. Dans cette perspective, nous vous invitons à participer au colloque international en ligne « Traduction et transferts culturels : Asie orientale – Europe » qui sera organisé par l’Institut des études étrangères de l’Université de Nanjing les 29, 30 et 31 octobre 2021, en collaboration avec l’ISIT (Institut de management et de communication interculturels). Ce colloque permettra aux différents spécialistes de présenter les résultats de leur recherche selon les axes suivants :

Les transferts culturels entre l’Asie orientale et l’Europe

La traduction et la diffusion des idées

La traduction littéraire et son influence dans le renouvellement lexical et stylistique

La diffusion internationale de la littérature et de la culture chinoises : stratégies d’adaptation au public européen

*

Plateforme de visioconférence : VooV Meeting (腾讯会议).

Langues du colloque : Les communications auront lieu en français ou en anglais.

Propositions de communication : Les propositions de communication (500 mots), pourvues d’un titre provisoire et accompagnées d’une brève notice biobibliographique, sont à envoyer avant le 15 octobre 2021 à l’adresse suivante : njucolloque@126.com.