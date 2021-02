Titre : Romanica Olomucensia

Volume : 33 Numéro : 1 Année de publication : 2021

URL : https://romanica.upol.cz/

Éditeur : Université Palacký d‘Olomouc (République tchèque)

Numéro général, ouvert à n’importe quelle thématique concernant la linguistique, la littérature ou la culture des pays de langue romane

Romanica Olomucensia a pour but de créer un pont entre les chercheurs et chercheuses d’Europe centrale et l’ensemble des spécialistes de la communauté internationale ayant pour centre d’intérêt la linguistique, les littératures et les cultures des pays et régions de langue romane. La revue, avec une histoire de longue date, est intégrée dans les bases de donnée suivantes : CEEOL, CIRC, Crossref, Dialnet, DOAJ, EBSCOhost, ERIH Plus, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB et Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI).

ISSN : 1803-4136

Date d’envoi des propositions : jusqu’au 1er mars 2021

Notification d’acceptation ou non des contributions : 1er mai 2021

Contact : Samuel Bidaud

Institution : Université Palacký d'Olomouc (République tchèque)

Courriel : samuel.bidaud@upol.cz