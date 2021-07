Trente (Italie)

Appel à communications

Les romancières de la revie littéraire

Dans le cadre du 36e Congrès du CIEF (Conseil International d’Études Francophones) qui se tiendra à Trente (Italie) du 20 au 26 juin 2022, nous sollicitons des communications portant sur une session consacrée à la « revie littéraire » des romancières françaises dont les œuvres ont initialement été publiées entre 1900 à 1945.

Depuis le numéro 3 (juin 1987) de la revue Roman 20-50, la notion de « revie littéraire » donne son nom à une rubrique qui est toujours active. À la faveur de rééditions, des romanciers comme Georges Hyvernaud, Pierre Bost, Jean Malaquais ou Irène Némirovsky, parmi bien d’autres, ont fait l’objet de cette rubrique.

En reprenant cette notion, nous souhaiterions, pour la session du prochain congrès du CIEF, que chaque intervenant.e. s’interroge sur l’œuvre d’une romancière oubliée ou méconnue de la première moitié du 20e siècle qui a récemment fait l’objet d’une réédition (un ou plusieurs romans). Chacun.e. des intervenant.e est invitée à tenir compte des éléments ci-dessous pour nourrir sa réflexion. Nous nous inspirons ici du colloque sur la revie littéraire qui eut lieu en mai 1998 à Lille 3 :

la réception de l’œuvre au moment de sa première parution et lors de sa réédition ;

les raisons du succès ou de l’insuccès de l’œuvre, de son oubli et de sa redécouverte ;

la place de l’œuvre dans les histoires de la littérature et les dictionnaires passés ou actuels ;

l’existence d’adaptations théâtrales et cinématographiques de l’œuvre à la suite de sa première publication ou au moment de sa réédition.

les qualités littéraires de l’œuvre.

*

Liste non exhaustive de romancières dont au moins un titre a été réédité récemment et pouvant donc faire l’objet de cette session

Jean Balde

Germaine Beaumont

Rose Combe

Alexandra David-Néel

Yanette Delétang-Tardif

Renée Dunan

Marie Gasquet

Judith Gautier

Roch Grey

Myriam Harry

Mireille Havet

Jehan d’Ivray

Magdeleine Paz

Simone Téry

Édith Thomas

Henriette Valet

Louise de Vilmorin

Andrée Violis

Madeleine Vivan

Renée Vivien

*

Brève bibliographie sur la revie littéraire et la recherche sur les écrivain.e.s oublié.e.s et méconnu.e.s

Alluin, Bernard et Bruno Curatolo (dir.), La revie littéraire. Du succès oublié à la reconnaissance posthume : quinze romanciers contemporains réédités, Le texte et l’édition, 2000.

Bergeron, Patrick (dir.), Passées sous silence. Onze femmes écrivains à relire, Presses universitaires de Valenciennes, 2015.

Curatolo, Bruno et Paul Renard (dir.), Mémoires du roman : La revie littéraire des romanciers oubliés. Domaine français — XXe siècle, 2010.

Curatolo, Bruno, Ouellet, François et Paul Renard (dir.), Romans exhumés, 1910-1960. Contribution à l’histoire littéraire du vingtième siècle, Éditions Universitaires de Dijon.

Dussert, Éric, Une forêt cachée. 156 portraits d’écrivains oubliés, La Table ronde, 2013.

Dussert, Éric, Cachées par la forêt. 138 femmes de lettres oubliées, La Table ronde, 2018.

Lasserre, Audrey (dir.), Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ? Fabula LHT, no 7, avril 2010.

LHT, n° 7, Dossier « Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ? », en ligne en avril 2010. https://www.fabula.org/lht/7/

Milligan, Jennifer, The Forgotten Generation. French Women Writers of the Inter-War Period, Bloomsbury Academic, 1996.

Ouellet, François (dir.), D’un écrivain l’autre. Quelques méconnus du XXe siècle et leurs références, Études littéraires, vol. 36, no 3, printemps 2005, p. 7-136.

Ouellet, François (dir.), En marge. Relire vingt-cinq romanciers méconnus du XXe siècle, Nota bene, 2010.

Ouellet, François (dir.), Contre l’oubli. Vingt écrivains français du XXe siècle à redécouvrir, Nota bene, 2015.

Ouellet, François, La littérature précaire. De Pierre Bost à Pierre Herbart, Éditions Universitaires de Dijon, 2016.

Perrot, Michelle, Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, 1998.

Planté, Christine, La petite sœur de Balzac. Essai sur la femme-auteur, Seuil, 1989.

Reid, Martine, Des femmes en littérature, Belin, 2010.

Reid, Martine (dir.), Les femmes dans la critique et l’histoire littéraire, Honoré Champion, 2011.

*

Les propositions de communication doivent être acheminées au plus tard le 6 octobre 2021 simultanément à Patrick Bergeron et à François Ouellet, coresponsables de la session.

francois_ouellet@uqac.ca et pberg@unb.ca

Les intervenant.e.s dont les propositions seront retenues devront adhérer au CIEF (https://secure.cief.org/wp/) et régler les frais d’inscription au congrès. Nous envisagerons de publier les actes de cette rencontre.