La revue Simone de Beauvoir Studies, qui s’est complètement renouvelée après un hiatus de quelques années, invite de nouveaux.elles collaborateur.trice.s à joindre l’aventure et à suivre les traces de nombreux.ses écrivain.e.s de renom qui ont publié dans ses pages : Annie Ernaux, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Yvette Roudy, Julia Kristeva, Sylvie Chaperon, Margaret A. Simons, Michèle Le Dœuff, Ingrid Galster, Sonia Kruks, Danièle Fleury, Debra Bergoffen, Ursula Tidd, Susan Bainbrigge, Claudine Monteil, Eva Lundgren-Gothlin, Éliane Lecarme-Tabone, Gail Weiss, Deirdre Bair, Alice Caffarel-Cayron, Dominique Desanti, Françoise d’Eaubonne, Tove Pettersen, Annlaug Bjørsnøs, Hazel Rowley, Denis Charbit, Germaine Brée, Hazel E. Barnes et bien d’autres encore.

La revue est à la recherche d’articles et de textes autobiographiques, créatifs, essayistiques ou journalistiques, tous domaines de recherche et sphères culturelles confondus, qui explorent des idées inédites ou insuffisamment traitées de manière à enrichir les échanges autour de l’héritage de Beauvoir. Les textes soumis ne doivent pas nécessairement étudier les écrits de Beauvoir ; le comité éditorial encourage les propositions qui abordent des aspects centraux de son travail, tels que les études de genre, la politique mondiale, l’existentialisme et la théorie littéraire.

Soumissions ouvertes toute l'année jusqu'au 31 décembre 2020

www.brill.com/sdbs