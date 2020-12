Université de Lorraine, Nancy, France

Appel à communications - Colloque international

L’enfance déracinée en terres hispanophones

Université de Lorraine, Nancy

10 et 11 mars 2022

Date limite d’envoi des propositions : 4 juillet 2021

Au sein du laboratoire LIS (Littératures, Imaginaire, Sociétés), les dernières activités de recherche menées sur l’ère hispanophone ont permis d’interroger le lien entre famille et société, en analysant plus précisément la place de la femme dans le corps social, selon qu’elle incarne ou transgresse le modèle familial traditionnel (colloque de novembre 2019 : Déviances féminines dans la famille hispanophone).

Dans la continuité de ce questionnement sur la famille, cellule de base de la société, nous aimerions étendre nos recherches vers un autre membre ô combien vulnérable de la structure familiale : l’enfant. Et c’est à travers la thématique du déracinement que nous souhaiterions interroger la place de l’enfant dans la société (avec une perspective diachronique large, du Moyen-Âge au XXIème siècle). L’enfant est par essence un individu en construction, un être fragile, dépendant des adultes. Comment cette vulnérabilité constitutive de l’enfant s’accentue-t-elle en situation de déracinement ?

Pour cet adulte en devenir, qui se structure en tant qu’individu grâce aux repères familiaux, la question des racines et du sentiment d’appartenance est centrale, tant du point de vue des origines et de la filiation, que de l’ancrage culturel. Dès lors, comment l’enfant vit-il l’expérience du déracinement ? Qu’il s’agisse d’une migration (arrachement à une terre, à une culture, à une famille) pour raisons économiques ou politiques (misère, crise, guerre, dictature) ou qu’il s’agisse d’un lien familial compromis pour des raisons sociales ou économiques (lien familial rompu ou filiation inconnue), comment le déracinement affecte-t-il l’enfant ?

Qu’en est-il de sa construction identitaire ? Comment se redéfinissent, pour lui, les liens intergénérationnels, ainsi que le rapport à la terre et à la culture d’origine ?

Quand l’occasion lui est donnée de s’exprimer sur sa situation de déracinement et sur la société qui l’entoure, quelles compétences cognitives, sociales et affectives l’enfant déraciné manifeste-t-il, par-delà ses capacités relatives de discernement et d’auto-défense ? Comment s’exprime la voix de l’innocence face à la perte de points de repères essentiels ?

Comment le destin de l’enfant déraciné est-il évoqué par les adultes (qu’il s’agisse des membres de la famille, concernés par la rupture du lien, ou d’autres acteurs de la société) ? En quoi le regard de l’adulte sur l’enfant – regard qui varie en fonction du milieu socio-culturel, du contexte historique, des normes et des valeurs de la société considérée – détermine-t-il le sort de l’enfant déraciné ?

Enfin, comment l’évolution des droits de l’enfant (de l’absence de droits à la reconnaissance progressive) influe-t-elle sur la problématique de son déracinement ?

Champs de recherche (pour chaque champ, la liste des thèmes est non exhaustive) :

Arts et littératures d’Espagne et d’Amérique latine (théâtre, roman, cinéma, iconographie…) : La parole de l’enfant déraciné. Témoignage. Autobiographie. Mémoire historique. L’enfant déraciné, personnage de fiction. Quels enjeux ? Les représentations théâtrales, iconographiques et cinématographiques de l’enfance déracinée.

Histoire et Civilisation espagnole et latino-américaine : Le contexte social, politique, économique de l’enfance déracinée (crises économiques, guerres, dictatures…) L’approche juridique, l’évolution des droits de l’enfant et la question du déracinement (migration, rupture de la filiation…) L’approche socio-culturelle de l’enfance déracinée.



Comité d’organisation : Marie-Elisa Franceschini-Toussaint — Sylvie Hanicot-Bourdier

Calendrier :

DATE LIMITE d’envoi des propositions : 4 juillet 2021

EXAMEN des propositions et décisions : 31 août 2021

DATE ET LIEU DU COLLOQUE : 10 et 11 mars 2022, Université de Lorraine, Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy (23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy)

DATE d’ENVOI des textes définitifs : 10 juin 2022

Format et envoi des propositions :

Accompagnées d’une courte bibliographie et d’un bref C.V., les propositions de communication seront présentées sous la forme d’un résumé d’une demi-page. Rédigées en français ou en espagnol, elles devront comprendre les éléments suivants :

Le titre de la communication, qui établit un lien avec le texte de cadrage du colloque.

Un résumé de 250 mots qui permet de situer la communication dans le cadrage général du colloque, présente la problématique ainsi que les objectifs de la communication.

4-5 mots clés.

Les propositions de communication devront être adressées à :

Marie-Elisa Franceschini-Toussaint : elisa.franceschini@univ-lorraine.fr

Sylvie Hanicot-Bourdier : sylvie.hanicot-bourdier@univ-lorraine.fr

Langue de la communication et de la publication : français et/ou espagnol

La durée des communications sera de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions. Elles feront l’objet d’une publication, sous la forme d’un volume collectif, avec comité de lecture. Les consignes éditoriales seront envoyées avec la réponse.