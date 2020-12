Dans le cadre de sa mission de soutien et diffusion à la recherche académique sur le jeu de société, Game in Lab accueille des doctorants en contrat CIFRE.

Les thèses soutenues sont en relation avec une ou plusieurs des thématiques du programme.

Toutes les disciplines sont acceptées. Il peut s’agir d’une thèse en sciences fondamentales ou appliquées.

Pour plus de détails sur les sujets de recherche acceptés, consultez l’appel à candidatures détaillé.

Le doctorat fera l’objet d’une convention CIFRE, dans le cadre d’un CDD de 3 ans avec Asmodee ou l’Innovation Factory. Les thésards rejoindront l’équipe de Game in Lab et participeront à l’animation scientifique, aux actions de diffusion et au développement du programme.

Une convention tri-partite sera conclue entre l’entreprise (Asmodee ou Innovation Factory), le doctorant et le laboratoire de recherche.

Au moment de la candidature, le projet de thèse du candidat devra avoir reçu l’approbation d’un directeur de thèse attaché à une école doctorale, et une acceptation formelle ou de principe de cette école doctorale.

POSTULER

Calendrier de l’appel

Les candidatures sont ouvertes pour l’année 2020-2021 jusqu’au 26 mars 2021 à midi (heure de Paris, GMT+2).

Communication des résultats aux candidats sélectionnés : avril 2021

Le contrat de travail démarrera en octobre 2021

Dépôt des candidatures

Le dépôt des candidatures se fait en ligne.

Documents à fournir :

un CV détaillé incluant les éventuelles publications scientifiques en rapport avec le projet de thèse, le parcours scolaire et les expériences professionnelles antérieures

une lettre de motivation

une description détaillée du projet de thèse, de 3-4 pages (hors bibliographie)

une lettre valant acceptation par une école doctorale ou autre structure de recherche habilitée à délivrer un doctorat d’état

2 lettres de recommandations de référents académiques ou professionnels, à l’exclusion du futur directeur de thèse

Les dossiers de candidature seront évalués par le Conseil scientifique de Game in Lab selon le calendrier ci-dessus.

L’équipe de Game in Lab pourra le cas échéant demander au candidat des informations complémentaires ou suggérer des ajustements au projet reçu.

POSTULER

Rejoignez la communauté de Game in Lab pour être informé de nos actualités.

*

Traitement des données

Votre dossier est géré de façon confidentielle par Asmodee Research et l’Innovation Factory et n’est pas conservé au-delà de 6 mois à compter du dernier contact avec vous. Il est uniquement communiqué au Comité Scientifique de Game in Lab.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier également d’un droit à l’effacement des données, d’un droit à la portabilité des données que vous nous avez transmises et d’un droit à la limitation du traitement ou d’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles.

Pour exercer ces droits, adressez votre demande par le formulaire de contact du site, par courriel à l’adresse contact.gameinlab@gmail.com ou par courrier postal à : Asmodee Research – 18, rue Jacqueline Auriol – 78280 – Guyancourt.

De plus, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.