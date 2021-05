Paris - Sorbonne nouvelle

Appel à candidatures

École d’été - Atelier de formation à la recherche

Commenter aujourd’hui. Le rôle et la forme du commentaire dans les éditions et les traductions de textes italiens de la période moderne

24-27 août 2021 - Sorbonne Nouvelle – Paris

L’école d’été Commenter aujourd’hui propose une formation concrète et innovante à un groupe de vingt jeunes chercheurs et chercheuses en littérature, philologie et civilisation italienne, qui aura pour objet le rôle et la forme du commentaire des éditions de textes italiens modernes. Établir l’exégèse d’un texte littéraire est une opération fondamentale, qui soulève cependant de nombreux problèmes. Le chercheur est en effet aux prises avec une série d’équilibres délicats, entre explicitation et interprétation, entre exigences du texte et du lecteur, entre nécessités éditoriales et sa propre sensibilité critique. Ces choix complexes nécessitent en outre des savoirs diversifiés, parfois transdisciplinaires, afin d’appréhender les différents niveaux de lecture d’un texte : de la paraphrase à la traduction, de la métrique à la stylistique, de l’histoire de la littérature et de la langue à l’histoire tout court. Telles sont certaines des questions que pose cette très ancienne tradition qui, de nos jours, trouve peu d’espaces de discussion.

Cette école d’été sera principalement consacrée aux textes italiens de la période moderne et elle entend apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions que suscite la rédaction d’un commentaire. Il s’agira ainsi d’expliciter un travail souvent réduit à de simples choix empiriques. Les formateurs mobilisés sont issus de différents domaines disciplinaires et ils illustreront la pluralité des approches exégétiques relatives à différents genres littéraires, afin de réfléchir aux difficultés propres à chacun. L’objectif de la formation étant de mêler contenus théoriques et approche pragmatique, les conférences seront suivies par des ateliers. Ceux-ci sont conçus comme des espaces de discussion spécialisée, dans lesquels les jeunes chercheuses et chercheurs, répartis en groupes en fonction de leurs objets de recherche, pourront partager les difficultés rencontrées au cours de leurs projets avec des experts qui pourront accueillir et évaluer leurs questions et leurs besoins. La traduction, qui se présente comme une activité exégétique par sa fonction de médiation entre le texte et le lecteur, est aussi étroitement liée au commentaire. Dans le cadre d’une table ronde, les intervenants invités aborderont les questions méthodologiques liées à l’élaboration d’une édition bilingue, en partageant leur expérience, les problèmes rencontrés et les solutions proposées. Enfin, ce cycle de formations sera complété par une discussion relative à l’étape de la publication, conçue pour fournir aux participants une perspective précieuse sur les issues possibles d’un travail d’édition : une discussion sur le potentiel et les retombées des éditions numériques et open source sera suivie, pour finir, par un débat entre des personnalités du monde éditorial italien et français, visant à mettre en évidence les différentes stratégies d’édition des classiques italiens dans les deux pays.

L’école d’été Commenter aujourd’hui, formule innovante dans le domaine des études italiennes, s’adresse aux tituliares d’un master, aux doctorant.e.s et aux jeunes docteur.e.s, dans le but de fournir des coordonnées précieuses (théoriques, méthodologiques et bibliographiques) leur permettant de s’orienter de manière autonome dans leur travail de commentaire. L’initiative, accueillie par l’Université Sorbonne Nouvelle, a reçu le soutien de prestigieuses institutions italiennes de France, comme l’Institut culturel italien, l’Ambassade d’Italie à Paris et la Maison de l’Italie.

Programme synthétique.

24 août 2021, Institut culturel italien de Paris

14.30-15.00 Accueil des participants et mot de bienvenue des institutions

15.00 -15.30 Mot de bienvenue des organisateurs, présentation des cours et formation des groupes

15.30-16.00 Pause café

16.00-16.30 Introduction de Matteo Residori (Sorbonne Nouvelle), Tra distanza e presenza: riflessioni sul commento alla poesia

16.30-18.00 Renzo Bragantini (Univ. La Sapienza, Roma), Appunti e proposte per un commento al ‘Decameron’ suivi d’une discussion

18.00-19.30 Cocktail de bienvenue dans les jardins de l’Institut

25 agosto 2021, Maison de la Recherche (Sorbonne Nouvelle)

9.30 – 11.00 Carlo Alberto Girotto (Sorbonne Nouvelle), Da lontano e da vicino. Commentare i Marmi di Anton Francesco Doni suivi d’une discussion

11.00-11.30 Pause café

11.30-13.00 Paola Moreno (Univ. de Liège), Ecdotica epistolare e commento. Il caso del copialettere di Francesco Guicciardini suivi d’une discussion

14.30-16.00 Franco Tomasi (Univ. di Padova), Commentare la lirica italiana della prima età moderna oggi: problemi e soluzioni editoriali suivi d’une discussion

16.00-16.30 Pause café

16.30-18.00 Ateliers parallèles

18.30-19.30 Visite guidée de la Bibliothèque Mazarine

26 agosto 2021, Maison de la Recherche (Sorbonne Nouvelle)

10.00-11.00 Diletta Gamberini (Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich - GE), Benvenuto Cellini ‘scalpellatore di poesie’ e gli altri: considerazioni intorno al commento alle rime d’artista

11.00-11.30 Pause café

11.30-12.30 Andrea Torre (Scuola Normale Superiore di Pisa), Commentare testi verbo-visivi

12.30-13.00 Débat (modération : Anna Sconza, Sorbonne Nouvelle)

14.30-16.00 Emilio Russo (Univ. La Sapienza, Roma), Commentare Ariosto, Tasso, Marino. Esperienze di lettura e commento e discussione

16.00-16.30 Pause café

16.30-18.00 Ateliers parallèles

27 agosto 2021, Maison de l’Italie (Cité internationale universitaire)

10.00 -11.00 Edizioni digitali, il futuro del commento? discussion collective et conclusion

11.00-11.30 Pause café

11.30-13.00 Table ronde Traductions, éditions et commentaire (modération : Elsa Kammerer, Lille)

Jean-Louis Fournel (Univ. Paris 8)

Elise Leclerc (Univ. Grenoble-Alpes)

et Jean-Luc Nardone (Univ. Toulouse 2 – Jean Jaurès)

13.00-15.00 Buffet offert par l’Ambassade d’Italie à Paris

15.00 Pour finir, la messa a stampa: dialogo con il mondo dell’editoria italiana e francese

Mauro Bersani (Einaudi), Pauline Kipfer (Flammarion)

Informations pratiques.

Quel public ? la formation est ouverte à des étudiants titulaires d’un master 2, doctorants et jeunes chercheurs (dans la limite de 20 participants) travaillant à une édition ou qui, dans le cadre de leurs recherches, doivent pratiquer le commentaire.

Langue : les conférences et les ateliers seront en italien, tandis que la table ronde sur la traduction se tiendra en français. La rencontre avec le monde de l’édition se tiendra dans les deux langues, avec un interprète.

Coûts et conventions : l’inscription à l’école d’été est entièrement gratuite. Pour faciliter la venue des participants, la Maison de l’Italie propose à ceux qui en feraient la demande dans leur candidature d’être logés à un prix conventionné (46 €/nuit). Les premières demandes seront traitées en priorité, les autres dépendront des disponibilités de la Maison de l’Italie (Cité universitaire).

Comment candidater ? La demande de participation devra comprendre une brève biobibliographie et un résumé de la recherche en cours (en 300 mots) à envoyer à commentare.oggi@gmail.com. Les ateliers de l’après-midi, centrés sur les projets des participants, seront répartis en fonction des objets et des spécificités de chaque projet.

Situation sanitaire : cette école d’été a été conçue pour se dérouler en présence. Les organisateurs s’engagent à faire preuve de la plus grande prudence pour assurer la sécurité sanitaire des activités, en accord avec les recommandations en vigueur concernant la prévention de la transmission du Covid-19 (distanciation, désinfection et aération des salles, port du masque). Dans l’éventualité où de nouvelles restrictions empêcheraient le présentiel, l’école d’été serait reportée à l’année suivante.

Fermeture des inscriptions : 20 juin 2021

Sélection des participants : 21 juin 2021

Déroulement de l’école d’été : 24-27 août 2021

Organisation.

Julia Castiglione (LECEMO – Sorbonne Nouvelle)

Martina Dal Cengio (Scuola Normale Superiore di Pisa)

Roberto D’Urso (LASLAR – Université de Caen ; Università l’Orientale di Napoli)

Cecilia Saita (LECEMO – Sorbonne Nouvelle)

Comité scientifique.

Matteo Residori, PR, Sorbonne Nouvelle (LECEMO – CIRRI)

Carlo Alberto Girotto, MCF, Sorbonne Nouvelle (LECEMO – CIRCE)

Partenariats.

Ambassade d’Italie à Paris

Associazione degli Italianisti (ADI)

Institut culturel italien de Paris

Maison de l’Italie (Cité internationale universitaire)