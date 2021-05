Appel à candidature

Contrats post-doct

Projet ANR DHAF

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE

Créée en 1970, la Sorbonne Nouvelle est issue de l'ancienne faculté des lettres de l'Université de Paris. L’université propose des formations pluridisciplinaires de haut niveau en Licence, Master et Doctorat dans le domaine des Langues, Lettres, Arts & Médias, Sciences Humaines et Sociales. Les formations de la Sorbonne Nouvelle sont adossées à des activités de recherche internationalement reconnues dans le domaine des humanités modernes.

La Sorbonne Nouvelle en chiffres :

17 500 étudiants (dont un tiers d’étudiants internationaux)

710 enseignants-chercheurs et 900 chargés de cours

622 personnels administratifs et de bibliothèque

70 combinaisons majeure-mineure en Licence et 49 spécialités de Master

5 écoles doctorales

28 unités de recherche

un réseau de 400 établissements d’enseignement supérieur dans près de 30 pays

Pour en savoir plus : www.sorbonne-nouvelle.fr

PRESENTATION DE LA DIRECTION / SERVICE

Dans le cadre du projet ANR PRC « DHAF (Dante d’Hier à Aujourd’hui en France) », l’Université Sorbonne Nouvelle lance un appel à candidatures pour le recrutement d’un chercheur post-doctorant pour l’année universitaire 2021-2022.

Présentation du projet DHAF

Financé sur une durée de 42 mois, de janvier 2021 à juin 2024, le projet « DHAF (Dante d’Hier à Aujourd’hui en France) » a pour coordonnateur scientifique Philippe Guérin, de l’Université Sorbonne Nouvelle (volet « Réception lettrée, savante et scolaire »). Les autres partenaires sont l’Université Rennes 2 (responsable scientifique Claudia Zudini ; volet « Traduction, histoire du livre »), l’Université Côte d’Azur (responsable scientifique Giulia Puma ; volet « Réception en images »), l’Université Grenoble Alpes (responsable scientifique Filippo Fonio ; volet « Dante ‘pop’ »).

Il a pour objet la réception en France de l’œuvre de Dante (1265-1321), systématiquement explorée sous toutes ses facettes depuis l’origine jusqu’à nos jours. Nous entendons faire ainsi que la recherche française contribue avec une visée propre au vaste mouvement que va susciter à travers le monde le 700e anniversaire de la mort de ce monument du patrimoine littéraire mondial.

Cette réception française n’a jamais fait l’objet d'études globales. Limitée presque exclusivement à la Divine Comédie, elle a laissé de côté les œuvres ‘mineures’ (Vie nouvelle, Banquet, Rimes, De vulgari eloquentia, Monarchia…). Même pour l’œuvre majeure, les études sont restées circonscrites. Le champ le mieux balisé, celui des traductions, demande à être complété et envisagé sous l’angle traductologique. L’examen de la réception littéraire s’est beaucoup cantonné au XIXe siècle. D’autres pans restent largement à explorer : arts visuels, culture ‘pop médiévaliste’, réception savante.

DHAF se propose donc de croiser ce qui relève des champs plus traditionnels que sont la littérature et les beaux-arts avec des domaines plus négligés ou plus neufs, tels la réception savante, académique, scolaire, jusqu’aux appropriations ‘populaires’. Des avancées sur l’appréciation de la réception, tant sectorielle que globale, sont attendues de tels ‘décloisonnements’ et ‘frottements’. Les états des lieux produits, aussi complets que possible, seront rendus accessibles sous forme numérique sur la base de données DHAF. Une série de rencontres scientifiques, interdisciplinaires et destinées à déboucher sur autant de publications, permettront de confronter les regards et les avancées. Cela se fera aussi en dialogue avec d’autres traditions, l’italienne en particulier.

Les candidats sélectionnés seront recrutés en contrat projet à durée déterminée pour une période de douze mois non renouvelable et seront rattachés à l’Université Sorbonne Nouvelle.

L’objectif de ce contrat est de créer une cartographie de la fortune des œuvres de Dante Alighieri et de la dantologie en France.

MODALITES DU POSTE

Statut : Contractuel

Catégorie d’emploi : Catégorie A

Localisation du poste : Maison de la Recherche – 4 rue des Irlandais 75005 PARIS

Quotité de travail : 100%

Date de prise de fonction : 01/09/2021

ACTIVITÉS PRINCIPALES

1. Collecte des données sur la dantologie en France par le biais d’un travail sur des grands catalogues de bibliothèques, BNF, bibliothèques universitaires et patrimoniales, fonds iconographiques, sur un axe temporel allant du Moyen-âge au XXIe s. Sont prévues des missions de terrain, en France et en Italie, pour effectuer des recherches dans les bibliothèques universitaires et patrimoniales françaises et italiennes.

2. Conception du format des données et compilation des métadonnées, tests sur l’ergonomie de la plateforme et enquête menée auprès de panels d’usagers potentiels. Interface avec Fonte Gaia et la TGIR Huma-num. Gestion du carnet de recherche du projet.

3. Interaction avec l’équipe du projet et les personnels recrutés (post-doc 2, IGE qui réalisera la modélisation de la base de données). Co-encadrement de stages. Relais avec la bibliothèque numérique Fonte Gaia.

CRITERES D’EVALUATION

Une commission ad hoc constituée par les coordonnateurs scientifiques du projet (Philippe Guérin, Université Sorbonne Nouvelle ; Claudia Zudini, Université Rennes 2 ; Giulia Puma, Université Côte d’Azur ; Filippo Fonio, Université Grenoble Alpes) et un ou deux membre externes évaluera les dossiers et fera une proposition de recrutement.

Les candidatures seront évaluées sur la base de l’adéquation aux critères suivants :

Qualité scientifique du dossier ;

Maîtrise des outils méthodologiques et autres compétences techniques requises ;

Capacité d’insertion dans la dynamique du projet, ses thématiques de recherches et son calendrier.

Les auditions se dérouleront en présence et, le cas échéant, à distance, le vendredi 9 juillet 2021.

Diplôme réglementaire exigé - formation professionnelle – expérience :

Doctorat (ou titre équivalent) en littérature générale et comparée, littérature italienne ou française, philologie romane, linguistique historique, métiers du livre. Le doctorat doit avoir été soutenu avant la clôture du dépôt des candidatures ;

Compétences dans les domaines des humanités numériques et du traitement des archives, notamment dans les logiciels d’édition et de traitement de textes, gestion de bases de données : une bonne maîtrise du langage XML-TEI (Text Encoding Initiative) et du logiciel Oxygen sera considérée comme un atout ;

Excellente maîtrise des langues française et italienne. Capacités professionnelles en anglais ;

Bonne connaissance de l’italien médiéval, du latin et de l’ancien et moyen français ;

Excellente aptitude au travail en équipe et expérience en encadrement ;

Une expérience en matière de projets collectifs sur financement local, national ou européen, et une expérience de travail en archives et fonds patrimoniaux.

Pièces à fournir lors de l’envoi de la candidature :

Diplôme de doctorat ou titre équivalent, avec rapport de soutenance ou lettre émanant d’un membre du jury formulant un avis circonstancié sur la qualité de la thèse du candidat ;

CV détaillé, avec cursus universitaire et liste éventuelle des publications ;

2 exemples de la production scientifique du candidat ;

Esquisse de plan des activités menées dans le cadre du projet DHAF et calendrier prévisionnel.

Eventuellement, 2 références de personnalités scientifiques.

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

La commission se réserve le droit de republier le poste si aucune candidature n’est jugée adéquate.

POUR CANDIDATER

Les candidatures complètes seront adressées par messagerie électronique à l’adresse suivante : recrutement@sorbonne-nouvelle.fr en rappelant les références dans l’objet « projet ANR DHAF »

Date limite pour candidater : 27/06/2021.