Doctorant(e) (Luxembourg School of Religion & Society)

Appel à candidature : Doctorant(e) H/F

Date limite de candidature : 30 juin 2021

La Luxembourg School of Religion & Society, institut de recherche et de formation basé au Grand-Duché du Luxembourg, visant l’excellence de la recherche dans le domaine des relations entre religion et société recrute un/une :

Chercheur / Chercheuse en formation doctorale

CDD de 36 mois (possibilité de prolonger sur 48 mois)

40 h/semaine

Salaire 35.000 €/an

Mission

Le chercheur/la chercheuse en formation doctorale travaillera en tant qu’assistant/e du Pr Alberto F. Ambrosio dans le cadre du projet « Revêtir l’invisible : la religion habillée » qu’il dirige.

Il/Elle rédigera sa thèse doctorale dans le cadre d’un des accords signés entre la LSRS avec ses partenaires universitaires européens dans le domaine de sa formation initiale (histoire, philosophie, anthropologie, sociologie, sciences des religions, théologie) avec une forte com­posante interdisciplinaire.

Activités

Rédaction d’une thèse doctorale ;

Participation au séminaire de recherche, à des colloques etc. ;

20 h/semaine seront consacrées :

à l’enseignement (charge limitée à définir) ;

aux travaux administratifs ;

à la participation à l’organisation d’événements scientifiques.

Profil

Titulaire d’un diplôme de master en Sciences humaines, en Sciences religieuses ou en Théologie. Idéalement, le/la candidat(e) devra faire preuve :

d’une connaissance du domaine de la mode, en fonction de sa formation : philosophie, théologie, histoire, sociologie, anthropologie ;

d’une connaissance de la culture, des arts, voire plus spécifiquement de la mode au Grand-Duché de Luxembourg ou d’une disponibilité à s’investir dans une recherche tournée vers la société luxembourgeoise ;

d’une très bonne connaissance du français avec une grande aisance rédactionnelle et d’au moins une des langues suivantes : anglais, allemand (la connaissance de la langue luxembourgeoise est un atout supplémentaire) ;

de la connaissance des outils informatiques (logiciels bureautique, recherche documentaire, etc.) ;

de dispositions à travailler en équipe interdisciplinaire et à accomplir des tâches administratives.

*

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Pr Alberto Fabio Ambrosio : candidature21a@lsrs.lu

*

Candidature

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d’envoyer avant le 30 juin 2021 leur dossier de candidature comprenant :

une lettre de motivation ;

un curriculum vitae détaillé ;

la copie des diplômes obtenus ;

un projet de thèse (4-5 pages) dans l’un des domaines de recherche mentionnés ci-dessus.

Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à une audition. Toutes les candidatures sont traitées de manière strictement confidentielle. La LSRS assure l’égalité des chances.

Début du poste : 1er octobre 2021