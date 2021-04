Appel à candidater sur un postdoc, période moderne (XVIIe-XVIIIe s)

dans le cadre du projet ANR "EnDansant" (2021-2025): enseigner la danse en France, XVIIe-XXIe siècle

Centre d’Étude des Arts Contemporains Nom du projet : EnDansant (2021-2025)

Ce contrat post-doctoral s’insère dans le projet ENDANSANT, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), sous la responsabilité scientifique d’Emmanuelle Delattre-Destemberg (Université Polytechnique Hauts-de-France), Marie Glon (Université de Lille) et Guillaume Sintès (Université de Strasbourg). Ce projet commencé le 1er avril 2021 pour une durée de 4 ans souhaite interroger la construction du métier d’enseignant·e de danse, les conditions et les lieux de son exercice entre les XVIIe et XXIe siècles en France. À partir de sources de natures diversifiées (manuscrites, iconographiques, imprimées, orales), privées ou publiques, et à partir des conflits et des moments de tension opposant les enseignant·es aux différentes autorités qui les gouvernent, l’étude cherchera à identifier cette catégorie socioprofessionnelle et à définir les cadres légaux de cette activité.

Le projet entend ouvrir et s’appuyer sur les échanges avec des praticien·nes d’aujourd’hui et des chercheur·ses, mener des actions de médiation innovantes, notamment des ateliers danse-histoire, conçus en dialogue avec un·e artiste chorégraphique, à destination des danseurs et pédagogues.

Dans le cadre de ce projet, la personne recrutée sera chargée, en étroite collaboration avec Marie Glon et le reste de l’équipe de recherche, de l’enquête relative à la période moderne, à partir du milieu du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, dans l’exhumation et l’analyse de fonds archivistiques, avec pour fonction principale de mettre au jour les règlements encadrant l’activité des maîtres et maîtresses de danse et leurs conditions d’exercice.

Activités

Investigation dans les archives :

- Mise au jour des documents sur le statut et la réglementation, établissement d’une liste des règlements et

des documents relatifs à leur application.

- Confrontation des documents réglementaires avec des fonds relatifs à l’activité effective de maîtres de danse

et aux représentations qui leur sont attachées.

- Analyse de deux études de cas (trajectoire d’un·e enseignant·e, organisation et activité d’un établissement d’enseignement)

Soutien à l’animation de la recherche

- Participation aux réunions de direction du projet

- Co-organisation d’un séminaire interne et d’une journée d’étude

- Animation d’un carnet-blog sur Hypothèses

Contribution à l’élaboration d’une base de données historiques

- Collecte des informations pour renseigner la base de données prosopographique (phase 1 : époque

moderne)

Soutien à la valorisation de la recherche

- Préparation des ateliers de fin de projet relatifs à la période moderne

- Contribution ponctuelle aux actions de valorisation de la recherche auprès du public estudiantin (séminaires de recherche, intervention ponctuelle dans des cours dans les universités de Lille, de Valenciennes UPHF et de Strasbourg), du public scolaire et du milieu de la danse (danseurs et danseuses, élèves, pédagogues, publics des institutions partenaires)

- Collaboration avec les institutions partenaires (Archives nationales, BnF, CND)

Profil de la personne recrutée (diplôme, cursus, compétences requises...) :

Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un doctorat (idéalement en histoire, esthétique ou arts), et spécialiste de la période moderne. Il ou elle devra également témoigner de sa maîtrise des méthodes de travail dans les archives et d’une solide connaissance du milieu chorégraphique et de son histoire.

Responsable du post-doc d’histoire moderne :

Marie Glon (maîtresse de conférences en danse, CEAC, université de Lille).



Laboratoire de rattachement :

Centre d’Étude des Arts Contemporains (CEAC)

Lieu de rattachement du postdoc : CEAC - ULR 3587

Rémunération brute mensuelle chargée (comprenant charges patronales et charges salariales) : selon la grille de rémunération de l’établissement (rémunération nette : à partir de 1900 euros net)

Temps de travail directement consacré à l’opération : 100 %

Date pressentie d’embauche : 1er septembre 2021

Durée du contrat : 15 mois

Nature du contrat : Contrat de travail à durée déterminée en qualité chercheur post-doctorant

Employeur :

Université de Lille

42, rue Paul Duez, 59000 Lille

Tél. : +33 (0)3 62 26 92 81

Modalités de travail :

Le laboratoire de rattachement est le Centre d’Étude des Arts Contemporains (CEAC) domicilié sur le campus Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq. Le lieu principal des recherches sera situé en Île de France, aux Archives nationales. La personne recrutée sera également amenée à se déplacer dans d’autres lieux d’archives ainsi que dans les trois laboratoires impliqués dans le projet (Lille, Valenciennes et Strasbourg).

Procédure de recrutement :

Dossier de candidature à envoyer au format numérique au plus tard le 24 mai 2021 minuit à l’adresse

EnDansant.ANR@uphf.fr

Contacts :

Emmanuelle.Delattredestemberg@uphf.fr marie.glon@univ-lille.fr gsintes@unistra.fr

Le dossier devra être constitué de :

- Une lettre de motivation

- Un CV avec la liste des publications

- Le rapport de soutenance de thèse

- Une publication significative en lien avec le projet

Ces documents devront être transmis au format pdf.

Entretien(s) durant la première quinzaine de juin Réponse fin juin 2021 au plus tard.