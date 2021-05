Dossier Littérature et Musique

Historiquement, la musique et la littérature sont des champs qui se miroitent, se mélangent, se délimitent et s’élargissent en entrelacements multiples et complexes.

L’une engendre l’autre, en donnant lieu à de simulations, analogies, croisements, usages divers, imitations, compléments, prolongements, fusions et confusions. Aucun temps, aucun lieu n’existent où le mot n’ait pas magnétisé le son ou que la musique n’ait pas touché le verbe.

La voix est certainement une scène expérimentale pour ces engagements et affrontements, caresses et frictions. Du geste vocal à la parole chantée ; de la poésie phonétique (et sonore, vocale etc.) à l’improvisation rythmée ; du verbivocovisual des poètes concretistes aux poèmes-partitions (depuis Mallarmé et qui ne cessent d’émerger), et encore tous les cris et chuchotements des chants populaires.

Le XXème siècle, spécialement fertile, a donné lieu aux laborintos vocaux de Luciano Berio, entre toute une myriade d’expériences créatives dans le domaine de la musique classique contemporaine. Pour la musique populaire, c’est aussi la période qui a mérité l’épithète de « siècle de la chanson », surtout dans le contexte culturel identifiable à l’Atlantique Noir.

Mais les interpénétrations du musical et du littéraire ne sont pas exclusivement conduites par la voix. Mallarmé donne encore le ton : la modernité fusionne les genres – littéraires, musicaux, des autres champs – et inaugure des possibilités pour les inspirations croisées. Les fugues de James Joyce ; les ondes/vagues de Virginia Woolf ; les harmonies de Mário de Andrade ; les messages du mont de Guimarães Rosa ; les constructions multi-temporelles du nouveau roman ; les orchestrations de Marguerite Duras ; la prose-jazz de Cortázar ; les écoutes de Clarice Lispector ; et le Concert Baroque de Carpentier sont quelques exemples.

Ce jeu spéculatif entre deux imaginaires nous invite à réfléchir sur les échanges conceptuelles entre le musical et le littéraire dans la théorie et la critique. Des concepts musicaux se transforment (parfois radicalement) une fois ils sont utilisés pour penser la littérature : le Leitmotif, le tempo ; l’opposition entre le tonal et l’atonal ; la syncope ; l’harmonie ; le contrepoint ; la polyphonie ; la série et le sérialisme etc. On peut dire le même par rapport aux concepts du langage à l’égard de la musique : la narrativité ; le discours ; la rhétorique ; la ponctuation ; les oppositions binaires etc.

Ce dossier a pour but de réunir un ensemble varié de contributions qui permettent d’activer les (courts-)circuits entre le son et le sens ; de revisiter l’histoire ; de parler de chants et d’entendre les mots ; de goûter le grain de la voix ; d’écouter les structures et de lire les polyphonies. Il n’y a pas des contraintes par rapport à la période historique, la nationalité ou la langue des auteurs ou des œuvres étudiés.

Points suggérés :

Poésie et musique ; musique et poésie ;

Le devenir musique de la parole ;

Les paroles, la chanson ;

La musique de la prose ;

Expérimentations vocales dans la littérature et la musique ;

L’improvisation et la composition dans la littérature et la musique ;

Les lieux éthique et esthétique du silence ;

Dramaturgie et musique ;

Le théâtre musical aujourd’hui ;

Narrativité en musique.

Les contributions en accord avec le dossier thématique, les Directives aux auteurs et les différentes sections de la revue seront accueillies pour l’évaluation. Nous acceptons des contributions jusqu’au 30 août 2021, qui seront évaluées dans le système de double-blind review.

Éditeurs et éditrice invité.e.s :

Prof. Dr. Maurício Ayer (DLM/FFLCH – USP)

Profa. Dra. Annita Costa Malufe (PUC-SP/CNPq)

Prof. Dr. Rogério Costa (CMU/ECA – USP)