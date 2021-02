CHAMADA PARA ARTIGOS

Revue étudiante des expressions lusophones n°4 (2021)

Educação, opressão e liberdade no mundo lusófono: uma homenagem a Paulo Freire (1921-1997)

Em seu quinto ano, a RÉEL – revista da pós-graduação do Centre de recherches sur les pays lusophones, da Sorbonne Nouvelle – convida mestrandos e doutorandos em ciências humanas e sociais a uma ampla reflexão interdisciplinar a respeito da educação nos diferentes espaços do mundo lusófono, no intuito de homenagear o pensador Paulo Freire, neste ano em que se comemora o centenário de seu nascimento.

Lembremos que, para Freire, toda educação é um ato político e deve ser orientado para a valorização da cultura, das memórias, dos valores, dos saberes, da racionalidade e das matrizes culturais e intelectuais dos povos. Deve, assim, constituir-se numa fonte inesgotável de aprendizado e emancipação humana capaz de romper cadeias e lógicas duradouras de dominação e opressão.

Além de acolher estudos que tratem diretamente do pensamento de Paulo Freire, em suas múltiplas vertentes, e de seus desdobramentos em diferentes países e áreas do conhecimento, a presente chamada está aberta às reflexões gerais sobre educação, formal e informal, e suas relações com as culturas dos povos e nações que compõem a lusofonia, tanto em perspectiva histórica quanto em relação aos desafios e perspecivas futuras das sociedades, principalmente no contexto das revoluções tecnológicas.

Alguns eixos temáticos sugeridos (não exaustivos) são: a) Obras, propostas, filosofia de Paulo Freire e suas influências e desdobramentos; b) Práticas pedagógicas, políticas educacionais e inovação; c) Educação, nação e ideologia; d) Educação, língua e literatura.

Submissão: revuereel@gmail.com até 30 de abril de 2021.

Normas: cerca de 30 000 caracteres (incluindo espaços), fonte Times New Roman de tamanho 12, texto justificado e com entrelinha 1,5; título centralizado e em negrito; nome dos autores (máximo 2 pós-graduandos) alinhado à direita, com CVs resumidos em nota de rodapé; resumo de 150 palavras, de 3 a 5 palavras-chave; citações de até 3 linhas entre aspas no corpo do texto, citações longas destacadas do texto, sem aspas nem itálico, com recuo de 1,5 cm à direita e à esquerda, texto justificado, tamanho 11, entrelinha simples. Referências em nota de rodapé, sem bibliografia no fim do artigo. Orientações completas (em francês): http://www.lareel.org.