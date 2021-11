/

La Revue des études dantesques, publiée par Classiques Garnier en tant qu’émanation institutionnelle de la Société Dantesque de France,lance un appel à contribution pour son numéro 6.



Les personnes souhaitant participer à ce numéro sont invitées à envoyer des propositions d’article en français, italien, anglais ou espagnol, sur tout sujet relatif à la vie de Dante Alighieri, sa pensée, ses œuvres, leur réception et leur transformation jusqu'à l'époque contemporaine.



Les propositions (d'un maximum de 300 mots) doivent être envoyées au plus tard le 31 décembre 2021 à l'adresse électronique suivante : revuedesetudesdantesques@gmail.com.



Les propositions reçues seront d'abord soumises au comité de rédaction de la revue, qui effectuera une première sélection, en informant les auteurs en temps utile. Les contributions sélectionnées seront à remettre au plus tard le 31 mars 2022 pour faire l'objet d'une évaluation en double aveugle. Au cas où les propositions retenues seraient trop nombreuseus pour être publiées dans le n. 6, certaines d’entr’elles, en accord avec leurs auteurs, seront publiés dans le n. 7 – et donc les délais pour leur remise seront également décalés.



Le comité remercie d'avance toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer ou partager cet appel à contributions.