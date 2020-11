L’Axe Arts, médias et diversité culturelle de l’Observatoire sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA), en partenariat avec la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et le Centre d’études sur les médias (CEM), lance un appel à contribution pour la réalisation d’un ouvrage collectif sur le thème « IA, Culture et Médias ». Cet ouvrage paraîtra en 2022 aux Presses de l’Université Laval, dans la collection Éthique, IA et Sociétés de l’OBVIA dirigée par Lyse Langlois.

Le projet

Visant à stimuler la recherche sur l’IA en culture et médias, cet ouvrage permettra d’aborder de façon critique plusieurs aspects, enjeux et impacts de l’IA dans ces domaines. Il apportera une contribution originale à la littérature scientifique consacrée à ce sujet. L’ouvrage rassemblera une vingtaine de textes produits par des chercheurs, des praticiens ou des artistes issus de toutes les disciplines. À titre indicatif, ces textes pourraient aborder les thèmes suivants :

Contribution de l’IA aux processus créatifs et processus de production, distribution et diffusion – IA et facilitation de l’accès à la culture

Menaces ou opportunités de l’IA pour la diversité des expressions culturelles

Montée en puissance de l’IA dans le champ des industries culturelles et des médias

IA, patrimoines et mémoires collectives

Impact de l’IA sur les droits culturels et les libertés artistiques

IA et évolution des pratiques culturelles

Recours à l’IA et enjeux de propriété intellectuelle

Stratégies algorithmiques et découvrabilité des contenus culturels et médiatiques

Enjeux éthiques de l’IA dans les industries culturelles

Défis de l’IA pour les politiques culturelles

Enjeux culturels de l’acceptabilité sociale de l’IA

Inclusion et diversité culturelle dans la création et la gouvernance des systèmes d’IA

Valeur culturelle des biais algorithmiques

Impact de l’IA sur le pluralisme des cultures, des langues et des connaissances

L’IA et la protection des langues et cultures menacées

IA, culture et durabilité

Contribution de diverses communautés (artistes, designers, minorités visibles, femmes, peuples autochtones, etc.) à l’IA

Rôle des médias et/ou institutions culturelles et/ou des arts dans le développement et la gouvernance de l’IA

Perspectives et enjeux autochtones face à l’IA

Calendrier

09/11/2020 Lancement de l’appel à contribution

09/12/2020 Date limite pour la soumission d’une proposition d’article

15/01/2020 Notification aux auteurs de l’acception de leur proposition

30/06/2021 Remise du chapitre de l’ouvrage par les auteurs

30/08/2021 Révision des chapitres et recommandations aux auteurs

30/10/2021 Remise du chapitre révisé de l’ouvrage par les auteurs

Juin 2022 Publication et lancement de l’ouvrage (conférence publique)

Soumission d’une contribution

Les auteurs sont invités à soumettre une proposition de chapitre d’ouvrage contenant les informations suivantes :

Nom de l’auteur et affiliation ;

Mots-clés (3 à 5) ;

Proposition de chapitre (entre 1500 et 2000 mots), incluant une problématique, une présentation du sujet traité, un plan sommaire, cinq références bibliographiques ;

Coordonnées de l’auteur

Les propositions peuvent être soumises en français ou en anglais. Les contributions soumises par des étudiants ou des chercheurs émergents sont encouragées.

Direction de l’ouvrage

Colette Brin, professeure, directrice du Centre d’études sur les médias

Véronique Guèvremont, professeure, titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles

Comité scientifique

René Audet, professeur au Département de littérature, théâtre et cinéma (Université Laval), directeur du Laboratoire Ex Situ. Études littéraires et technologie

Sofian Audry, professeur à l’École des médias (UQÀM) et artiste

Colette Brin, professeure au Département d’information et de communication (Université Laval), directrice du Centre d’études sur les médias

Valentine Goddard, avocate et artiste, directrice exécutive de Alliance Impact Intelligence Artificielle (AIIA)

Véronique Guèvremont, professeure à la Faculté de droit (Université Laval), titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles

Alain Kiyindou, professeur en sciences de l’information et de la communication (SIC) à l’Université Bordeaux Montaigne

Octavio Kulesz, éditeur et consultant pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Sylvain Parasie, professeur de sociologie à Sciences Po Paris

Contact

Iris Richer

Coordonnatrice de l’axe Arts, médias et diversité culturelle de l’OBVIA:

ia-numerique@unescodec.chaire.ulaval.ca