Université de Biskra - Algérie

Appel à contribution pour un prochain numéro de la revue ODILL

Dans le cadre du lancement du prochain numéro de la revue ODILL sous la thématique « la sémiotique et l’herméneutique à l’ère de la globalisation numérique » coordonné par une équipe d’experts, la revue ODILL lance un appel à contributions qui s’adresse aux chercheurs de disciplines variées : littérature, didactique, sciences de la communication, sciences du langage et traduction. Toutes les contributions répondant à la thématique proposée ainsi que les domaines et approches annexes seront prises en compte. L’idée que nous lançons, à travers ce numéro, est loin de limiter les contributions à la seule thématique citée ou de les circonscrire dans une seule perspective, la revue cherche une ouverture vers d’autres disciplines. Les propositions doivent répondre à un cheminement intellectuel répondant à la politique de publication de la revue, avec l’exigence méthodologique imposée dans ce genre de publication scientifique.



Instructions aux auteurs



Les articles destinés à être publiés dans la revue ODILL seront envoyés à l’adresse Email : revue.odill@univ-biskra.dz



· Date limite de réception des articles : le 30 mai 2022



· Notification aux auteurs : le 15 juin 2022



1. Mise en forme



Ils doivent être rédigés en Word en langue française, anglaise ou espagnole. Les auteurs sont autorisés à insérer dans leur article des figures en couleur. .L'article, d'un maximum de 15 pages écrites en Garamond 12 et à interligne simple, doit comporter :



Un résumé en Français et en Anglais de 150 à 200 mots.



2. Méthodologie :



Introduction, suivie du texte : Méthodes, Résultats et (and) Discussion, une conclusion



3. Paragraphes.



Les paragraphes constituant l’article ne doivent pas être numérotés. Le titre principal du paragraphe doit être écrit en minuscule et en gras Garamond 12. Le deuxième sous-titre du paragraphe doit être écrit en minuscule, italique gras, Garamond 12.Le titre de l’article doit être écrit en majuscule, en langue de rédaction.



Le nom des auteurs, suivi de l’initiale du prénom, doit être écrit en majuscule, l’affiliation des auteurs doit être écrite en minuscule Les références doivent être insérées dans le corps du texte en forme APA. Dans le texte, les références bibliographiques doivent être écrites entre parenthèses et en minuscule, indiquant uniquement le nom et l’initial du prénom de l’auteur ou les auteurs et l’année. Exemple [R.Barthes, 1968], [C.Baylonet, P.Fabre ,1979]



4. Bibliographie.



Une liste de références bibliographiques en ordre alphabétique (les références ne doivent pas être numérotées). Tous les auteurs de l’article doivent être indiqués. Ecrire le nom du la revue où est publié l’article en toutes lettres et non pas sous la forme abrégée.