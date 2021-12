Tokyo, Japon

Appel à contribution pour le 8e numéro de la revue LITTERA

La Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises (SJLLF) adresse aux chercheurs spécialistes de la langue française et des littératures françaises et francophones, de tous horizons géographiques et intellectuels, un appel à proposer leur contribution scientifique à la revue internationale en langue française LITTERA (Revue de Langue et Littérature Françaises) (http://www.sjllf.org/LITTERA/), publiée sous son égide. Cette revue compte d’ores et déjà six numéros annuels parus depuis 2016. Le numéro 7 paraîtra en mars 2022. La parution du numéro 8 est prévue en mars 2023 (dès le numéro 7, cette revue sera publiée uniquement sous forme numérique).

Vous pourrez aussi vous faire une idée en parcourant les archives en ligne de la revue sur le site J‑Stage, plate-forme pilotée par la Japan Science and Technology Agency (JST).





Le comité souhaite faire appel à l’excellence scientifique du monde entier pour faire vivre cette jeune revue.





L’éventail thématique des contributions est aussi très large. Les trois axes suivants seront toutefois privilégiés :



1. Les relations que les littératures françaises et francophones entretiennent avec le Japon et l’Asie (comparaison, réception, influence,intertextualité…).



2. Les études contrastives entre les langues française et japonaise.



3. Les perspectives interdisciplinaires qui dépassent le cadre des revues spécialisées.



Les conditions à observer pour soumettre vos propositions d’articles peuvent être consultées sur le document des Recommandations aux auteurs de LITTERA.



Les articles doivent être envoyés au comité de rédaction, à l’adresse suivante : littera.sjllf[at]gmail.com (merci de remplacer [at] par @). La date limite de réception des manuscrits est le vendredi 13 mai 2022.



La sélection des articles qui auront été retenus sera communiquée courant octobre 2022.



Les recensions d’ouvrages savants et académiques (en japonais ou en français) doivent être consacrées aux parutions récentes qui touchent à la recherche sur la langue française et sur les littératures françaises et francophones. Elles sont soumises aux mêmes conditions de présentation, au même calendrier d’évaluation et de correction,et aux mêmes conventions typographiques que les articles thématiques. Vous trouverez toutes les indications utiles sur la brochure de recommandations aux auteurs, qui spécifie en outre la longueur de ce type de textes.



Vous pouvez adresser vos demandes de renseignements complémentaires au comité de rédaction. Notez bien en revanche que le bureau de la SJLLF ne répondra à aucune demande.