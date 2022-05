Aix-en-Provence

Dans le cadre d’une journée d’étude consacrée au théâtre japonais nô, centrée autour de l’existence de la scène de nô d’Aix-en-Provence, nous lançons un appel pour une contribution d’un.e spécialiste de courants scéniques français contemporains ayant intégré au moins une forme de référence au nô, dans leur théorie, leur pratique scénographique, ou dans l’apprentissage et la pratique du jeu d’acteur. Des pistes sont données plus bas pour exemple.



La connaissance du japonais n’est pas attendue, ni d’être spécialiste du nô en lui-même, mais plutôt d’avoir travaillé sur les échanges entre les arts scéniques considérés. Notre ambition est de faire se rencontrer spécialistes des études de théâtre européen, et du domaine des études japonaises, dans un but de partage et d'enrichissement mutuel des recherches.



La journée d’étude aura lieu entre le 7 et le 9 septembre 2022 (date à confirmer bientôt). Elle sera associée à une représentation de nô, et comportera une table ronde avec des acteurs et metteurs en scène.



La date-limite pour l'appel est fixée au 22 mai 2022.



Contact : arthur.mitteau@univ-amu.fr



pistes : écrits de Jean-Louis Barrault, théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, représentations claudeliennes récentes etc.

Problématiques favorisées : la question du jeu de l'acteur, l'hybridation et les échanges culturels, le rapport entre innovation et patrimonialisation.