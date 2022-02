Université de Limoges (EHIC)

Pour faire suite au colloque « Dériver en ville, variations sensibles et dynamiques aléatoires en espaces urbains » qui s’est déroulé les 09 et 10 novembre 2021 à la FLSH de Limoges, un numéro entièrement consacré à la dérive est en cours de préparation pour la revue FLAMME (été 2022).



Afin d’enrichir les articles issus des communications du colloque, nous souhaitons intégrer à la publication des comptes rendus d'ouvrage, limités au champ des sciences humaines (géographie, littératures, sémiotique, sociologie, urbanisme, psychologie, philosophie ...). Les ouvrages sélectionnés par les contributeurs doivent impérativement dater de moins de 3 ans.



Modalités de soumission des propositions :



Les propositions de comptes rendus de lecture doivent être soumises en français, anglais, espagnol ou portugais. Nous attendons un compte rendu d'une longueur comprise entre 5000 et 14000 caractères, bibliographie comprise. Il devra apporter un point de vue synthétique, nuancé, informé et surtout critique sur l’ouvrage recensé. Les propositions seront évaluées en double aveugle par des membres du comité d’édition du numéro.



Les consignes de rédaction, ainsi que le format attendu pour les comptes rendus de lecture sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.unilim.fr/flamme/81. Le document sera présenté comme suit :



Données sur le livre, en suivant ce modèle : [Auteur (Prénom NOM), Titre du livre, Lieux d’édition, Maison d’édition, année, nb de p., ISBN : XXXX]

Prénom et nom(s) de l’auteur du compte rendu

Institution à laquelle l’auteur du compte rendu appartient (Université)

Adresse électronique





Pour rédiger et présenter au mieux leurs comptes rendus, les auteurs peuvent consulter ceux qui ont déjà été publiés dans FLAMME (https://www.unilim.fr/flamme/index.php).



Les propositions sont à envoyer avant le 1er mars 2022 à l’adresse suivante : deriverenville@gmail.com



Les coordinateurs du numéro seront :



Lucile Berthomé (CERES)



Yvan Chasson (EHIC)



Fulvia Giampaolo (EHIC)



Michelle Mouenga Makinda (EHIC)



Nicolas Piedade (EHIC)