Écritures de la disparition dans les arts scéniques, plastiques, visuels et sonores (Arras)

Arras, Université d'Artois

Appel à communications

« Écritures de la disparition dans les arts scéniques, plastiques, visuels et sonores »

Journée d’études doctorale « Praxis et esthétique des arts »,

Centre Textes et Cultures de l’Université d’Artois,

organisée par Aliénor Fernandez et Laura Lahaye Vantroyen, 30 mars 2021.

L’objectif de cette journée d’étude est de fédérer des doctorant.e.s et docteur.e.s en arts autour du motif de la disparition et de ses enjeux pratiques, esthétiques, éthiques et politiques dans les arts. De la disparition dans les arts aux arts menacés par la disparition, il s’agira de poser les jalons d’une réflexion qui passe par une confrontation des disciplines artistiques et une pensée de la créa- tion, de sa praxis comme de son devenir.

La question de la disparition et/ou de la tentation de la disparition, quand il ne s’agit pas d’un combat contre la disparition concerne de multiples façons les écritures dramatiques, scéniques, visuelles, plastiques, sonores et musicales. De quelles manières les arts regardent-ils (ou sont-ils regardés par) la disparition ? Comment les arts dramatisent-ils la disparition, le retrait également, la perte aussi, ou encore l’absence ? Qu’est-ce que cela produit en retour sur eux ?

Nous organiserons cette journée d’études, qui se fixe comme objectif de rassembler les jeunes chercheur.e.s s’intéressant à la poétique et/ou à la poïétique des arts, selon différents axes aux frontières poreuses et qui ne se veulent pas exhaustifs mais qui constituent des pistes de réflexions :

figurations de la disparition et états des corps (dont corps absent, corps déplacé, corps hors-champ, corps manquant, corps réifié, corps inerte, corps artificiel, corps marionnet- tique, corps en transition ou en voie de métamorphose, corps en décomposition...) ;

l’éviction du vivant (puissances d’évocation, troubles des effigies, trans-post et abhu- manisme...) ;

disparition et conduites créatrices (effacements, ratures, accident, brouillons, palimp- sestes, retraits, altérations, dégradations, dissimulations, traces...) ;

l’éphémère et les captures de l’éphémère (perte, détérioration, reenactment, dimen- sions matérielles et immatérielles des oeuvres...) ;

disparition et travail de l’oreille (sons du silence, silence des sons, poétiques du cri,“fading” des voix, répondeurs et voix enregistrées dans les écritures de la mort ou de la disparition...) ;

disparition et travail de l’oeil (dont voyeurisme mortuaire, monstration de l’absence mais aussi techniques d’occultation, de dissimulation, de camouflage...) ;

deuil, hantise et fascination de la mort (dont spectres et spectralité, rites et rituels...) ;

la disparition et ses seuils (paliers, passages, limites, bords et débords...) ;

espaces de l’apparition et de la disparition (espaces mentaux, physiques, plastiques, architecturaux, patrimoniaux, relations entre les espaces de la disparition et les temporalités de la disparition) ;

résistances à l’oubli (y compris enjeux des archives de l’art) ;

tentations de la disparition (chute, instabilité, fuite, labilité, déprises identitaires, fan- tasmes de l’effacement, la disparition comme refus...) ;

les arts menacés par la disparition (enjeux esthétiques et politiques, y compris dans la sphère très contemporaine).

*

Calendrier

Nous invitons les chercheur·se·s intéressé·es à nous envoyer avant leur proposition de communication en indiquant les éléments suivants :

Titre de la communication ;

Nom des auteurs·trices et institutions de rattachement ;

5 à 7 mots clefs ;

Proposition de communication d’une page maximum ;

Quatre lignes de présentation de chaque auteur·trice.

Les propositions de communication doivent être transmises avant le 25 février 2021 aux deux adresses suivantes, en copie :

fernandezalienor@gmail.com et laura.lahayevantroyen@gmail.com

Réponse aux auteurs et aux autrices : le 4 mars 2021.

Les interventions seront limitées à 25 minutes.

*

Comité scientifique

ASSOULY, Julie, MCF en Langue et Cinéma, Praxis et esthétique des arts, Laboratoire Textes et Cultures (EA 4028)

BROU, Benjamin, MCF HDR en Arts Plastiques et Sciences de l’art, Praxis et esthétique des arts, Laboratoire Textes et Cultures (EA 4028)

FERNANDEZ, Aliénor, doctorante en Arts - Arts de la Scène, Praxis et esthétique des arts, Labora- toire Textes et Cultures (EA 4028)

LAHAYE VANTROYEN, Laura, doctorante en Arts - Arts de la Scène, Praxis et esthétique des arts, Laboratoire Textes et Cultures (EA 4028)

LE PORS, Sandrine, MCF HDR en Études théâtrales, Praxis et esthétique des arts, Laboratoire Textes et Cultures (EA 4028)

MERCIER, Amandine, MCF en Arts - Arts du Spectacle, Praxis et esthétique des arts, Laboratoire Textes et Cultures (EA 4028)

*

