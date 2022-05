Zoom & Durham University

Conférencières invitées :

Dr Anne-Marie Petitjean (CY Cergy Paris Université) et Dr Elise Hugueny-Léger (University of St Andrews)



Ces dernières années ont connu un intérêt croissant pour les activités d’écriture créative dans les cours de langues étrangères (Zhao, 2015). Cependant, lorsque l’écriture créative y est utilisée, elle est souvent réduite à un exercice d’acquisition de compétences morphosyntaxiques et lexicales (Hassan, 2019) plutôt que d’être enseignée pour ses propres mérites. De plus, l’enseignement du français dispensé dans les universités britanniques continue de privilégier la production de textes à visée académique ou professionnelle pour développer les compétences rédactionnelles (et orales) des étudiant·es. L’accent est mis presque exclusivement sur la structure, l’argumentation, l’analyse, la synthèse, etc. au détriment des compétences créatives – qui figurent toutefois dans les descripteurs du CECR (Conseil de l’Europe, 2018 : 79).



Et pourtant, l’écriture créative présente de nombreux avantages pédagogiques, académiques et personnels. Elle permet aux apprenant·es de développer leur propre voix et leur identité, de prendre de l’assurance dans leur maîtrise du français, ce qui augmente leur motivation (Zhao, 2015 ; Hassan, 2019). Elle facilite également le développement de compétences interculturelles (Hassan, 2019), à savoir la découverte de l’Autre et de sa culture de manière authentique. De plus, lorsque les activités créatives sont liées à des textes littéraires authentiques, elles permettent aux apprenant·es de mieux lire ces textes, de les interpréter, mais aussi de s’approprier les codes génériques et les significations de ces textes (Debase, 2005 ; Hall, 2005 ; Hassan, 2019). En bref, l’écriture créative peut être employée comme un « self-empowering tool » (Zhao, 2015), un outil d’autonomisation, grâce auquel les apprenant·es goûtent au plaisir de s’exprimer en français, de s’épanouir et de jouer avec la langue de Molière.



C’est dans la triple optique de célébrer les diverses pratiques pédagogiques mettant en valeur l’écriture créative, d’explorer l’avenir de l’enseignement de l’écriture créative FLE et de construire un réseau d’écriture créative entre enseignants·es FLE que le département de français et le centre de langues de l’Université de Durham organisent une journée d’étude sur le thème : « L’enseignement de l’écriture créative dans la classe de français ». Cette journée en format hybride, organisée avec le soutien de l’Institut français du Royaume-Uni et du groupe de recherche Living Texts de l’Université de Durham, aura lieu le 9 septembre 2022 à l’université de Durham (nord-est de l’Angleterre) et en ligne. Elle inclura deux séances plénières : une conférence d’Anne-Marie Petitjean, Maîtresse de Conférences en littérature française et écriture créative à CY Cergy Paris Université, et une discussion entre Anne-Marie Petitjean et Elise Hugueny-Léger, Senior Lecturer en littérature française à l’Université de St Andrews.



Dans le contexte britannique, où l’enseignement des langues, et particulièrement du français, est en relatif déclin (Burns, Burdett, Duncan et Polezzi, 2018 ; Critchley et Gorrara, 2021), nous nous intéressons particulièrement aux pratiques qui cherchent à bousculer les traditions et à redynamiser l’enseignement de la langue. Nous encourageons les propositions démontrant une volonté de diversifier le curriculum et d’intégrer d’autres voix dans la classe de français à travers la créativité.



Les personnes intéressées (professeur·es de français dans l’enseignement supérieur comme matière principale, dans un centre de langues, dans l’enseignement secondaire, professeur·es de littérature, etc.) sont invitées à soumettre une proposition de communication (20 minutes), de présentation flash (10 minutes) ou de table ronde pour un format en présentiel ou en ligne.

Cette proposition comprendra un titre et un résumé de 250 mots ainsi qu’une notice bio-bibliographique (contenant l’affiliation et une adresse électronique) et devra être envoyée d’ici le 31 mai 2022 aux adresses suivantes :dominique.carliniversini@durham.ac.uk, geraldine.crahay@durham.ac.uk, anna.johnston@durham.ac.uk et cynthia.tavars@durham.ac.uk.



Voici les thèmes qui pourraient être abordés :

exemples d’activités créatives en classe de FLE

écriture créative et littérature

écriture créative et interculturalité

écriture créative et intermédialité

écriture créative et développement personnel

écriture créative et décolonisation

écriture créative et justice sociale

écriture créative vs. écriture académique

écriture créative dans les niveaux élémentaires du CECR

écriture créative dans l’enseignement secondaire

écriture créative et évaluation

didactique de l’écriture créative



Toutes les communications seront présentées en français.



Les personnes ayant soumis une proposition de communication recevront un message des organisatrices avant le 15 juin 2022 les informant de leur décision.



