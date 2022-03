Appel à candidatures pour la Bourse doctorale de l’ADEFFI



L’ADEFFI (L’Association des Études Françaises et Francophones d’Irlande) offre une bourse doctorale, parrainée en 2022 par L’AMOPA Irlande (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques en Irlande). Cette bourse, d’un montant de €500, est destinée à un(e) doctorant(e) méritant(e) inscrit(e) dans un établissement d’enseignement supérieur de l’île d’Irlande.



Votre dossier de candidature (rédigé soit en français soit en anglais) doit comprendre les documents suivants :

1. une courte description de votre projet de recherche (moins de 1.000 mots).

2. une brève justification du soutien financier (dépenses envisagées, importance pour votre projet de thèse, etc.) (moins de 200 mots).

3. un bref CV de 2 pages maximum (coordonnées personnelles, informations sur votre affiliation universitaire, communications lors de conférences, vos publications éventuelles, etc.).

4. une confirmation d’adhésion à l’ADEFFI.



Veuillez également demander à votre directeur/directrice de thèse de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de recommandation confidentielle.



Le dossier de candidature, ainsi que la lettre de recommandation, sont à envoyer par courrier électronique à la Présidente de l’ADEFFI, Dr Derval Conroy (derval.conroy@ucd.ie) avant le 29 avril 2022.

Call for applications for the ADEFFI Postgraduate Bourse



ADEFFI (The Association for French and Francophone Studies in Ireland) offers a Postgraduate bourse, sponsored in 2022 by AMOPA Irlande (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques en Irlande). The bourse is valued at €500 and is open to postgraduate students studying at a higher education institution on the island of Ireland.



Your application, which can be written in English or French, should be comprised of the following documents:

1. a description of your research project (no longer than 1,000 words).

2. a brief justification for support (proposed spending, importance of funding for your research project, etc) (no longer than 200 words).

3. a brief CV of maximum 2 pages, listing your personal details, information on university affiliation, details of any conference papers, possible publications resulting from your research, etc.

4. confirmation that you are a member of ADEFFI.



Please also ask your thesis supervisor to forward a confidential letter of recommendation.



The application, together with the letter of recommendation, should be emailed to the President of ADEFFI, Dr Derval Conroy (derval.conroy@ucd.ie) by 29th April 2022.