Ouverture de deux contrats doctoraux sur les Arts du spectacle, dans le cadre de l’Initiative Théâtre de l’Alliance Sorbonne Université.



Appels à projets proposés par les directeurs de recherche :



Projet : Mutations et représentations des personnages dramatiques dans les théâtres du XVIIIe siècle

Porteurs de projet : Renaud Bret-Vitoz et Raphaëlle Legrand

Projet : L'art de l'acteur en France de Talma à Sarah Bernhardt

Porteurs de projet : Florence Naugrette et Olivier Bara

Projet : La circulation des comédiens dans la France du XVIIe siècle

Porteurs de projet : Bénédicte Louvat et Jan Clarke (cotutelle)

Projet : La représentation de la guerre civile dans le théâtre de Shakespeare et de ses contemporains

Porteuse de projet : Line Cottegnies

Projet : Comédie-Italienne de Paris : étude du répertoire français et italien (1716-1791)

Porteurs de projet : Andrea Fabiano, Glenn Roe et Emanuele De Luca





Pour candidater, il convient de contacter la porteuse ou le porteur du projet et de lui proposer un projet de thèse que vous finaliserez ensemble. Les projets de thèse devront être déposés en ligne pour le 26 avril, date de clôture de la campagne. Ils seront examinés et présélectionnés, puis, dans un second temps, leurs auteurs ou autrices seront convié(e)s à une audition le 18 mai.



Line Cottegnies et Andrea Fabiano



Codirecteurs de l’Initiative Théâtre de l’Alliance Sorbonne Université



https://theatrestudies.hypotheses.org/initiative-creation-artistique-icreart