Yale University

(english version below)

Apparences/Appearances

Yale French Graduate Conference

April 10-11, 2020

Les apparences informent notre vision du monde, nos relations à autrui, aux situations et aux réalités sensibles. Cela est aussi vrai pour les textes. L’apparence d’un texte (roman ou poème, imprimé ou en version digitale) oriente sa réception. Depuis l'Antiquité, la question de l’apparence n’a cessé d'être discutée. Platon nous offre un exemple canonique de défiance envers les apparences avec son allégorie de la grotte. Les penseurs des Lumières aspiraient quant à eux à un savoir empirique et afin d’assurer la vérité des apparences. L'écriture naturaliste ne consistait-elle pas à rapprocher l’apparence textuelle de l’apparence sociale ? Les surréalistes et le nouveau roman n'ont-ils pas tenté de déconstruire ce procédé ? Les apparences peuvent aussi être trompeuses, ou fausses. Elles peuvent nous enfermer dans une ignorance confortable, distanciée de la réalité commune. Pourtant, il existe une vérité inhérente aux apparences comme le montrent, par exemple, la phénoménologie et les sensory studies. Ces dernières réhabilitent l'épistémologie par l'expérience sensorielle : voir, entendre, goûter, sentir le monde tel qu’il est. Il semble que la question du rapport apparence-réalité est essentielle à la compréhension du savoir, sa construction, sa communication, son adaptation, son imaginaire.

Avec Appearances/Apparences, nous abordons la question de l'apparence et des réalités dans la littérature et les médias français et francophones. Nous aimerions explorer cette problématique dans la littérature, les médias et la pensée, à diverses les époques. Tentant de décrire et de comprendre son monde, l'écrivain, l'artiste, le penseur est inévitablement confronté à l'apparence - par la méthode narrative, comme sujet de réflexion, dans la classification générique d'une œuvre. En tant que critiques, nous interagissons également avec des apparences - notre propre lecture, la voix et la main de l'auteur, l'interprétation et l'adaptation - d'un texte. Ces couches d'apparence, de vérité et de substance peuvent être contestées par différents discours - scientifique, politique, historique, théorique – ainsi que par des voix subalternes ou marginalisées.

Les contributions peuvent inclure les thématiques suivantes :

L’apparence comme topos littéraire (mascarades, masques, voilement/dévoilement, secret description)

Material culture

Histoire du livre

Humanités digitales et interfaces textuelles

Histoire de l’édition et de la publication

Superstitions et pseudosciences

Informations et médias (fake news, rumeurs, culture de l’image)

Traductions, appropriations et adaptations de textes

Lectures et interprétations critiques

Classifications génériques et épistémologiques

Approches esthétiques et affectives des apparences

Discours génériques (film studies, media studies, art, histoire de l’art, histoire de la musique et musicologie)

Discours politiques et philosophiques dans les textes (féminisme, universalisme, existentialisme, etc.)

Nous invitons les étudiants désireux de participer à soumettre des propositions communication d’une durée moyenne de 20 minutes (anglais ou français).

Les soumissions doivent contenir un titre provisoire et un résumé 250 mots, devront être envoyés, avant le 30 janvier 2020, à l’adresse suivante : yalefrench.appearances@gmail.com.

Les décisions quant aux présentations seront communiqués en mi-février.

Le colloque aura lieu le 10-11 avril 2020 et nous aurons l’honneur d’accueillir Ann Smock (Professeur Émérite à University of California—Berkeley) pour la conférence plénière.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée plus haut.

*

Appearances/Apparences

Appearances inform how one sees the world, how one might approach people, situations, and apparent realities. Thinkers and writers have been interested in the question of appearances since Antiquity. Plato, with his projections on the allegorical cave wall, provides a historical example of mistrust in appearances. Scientists of the Enlightenment demanded a more empirical, more spectacular display of science, all to ensure the veracity of appearances. Naturalist writers of the nineteenth century aimed to align society’s textual and real-life appearances. The Surrealists and New Novelists of the twentieth century tried, each in their own ways, to deconstruct this same alignment. Appearances can be misleading, enclosing us in comfortable ignorance, distanced from communal reality. Still, there is some inherent truth in appearance; phenomenology and sensory studies, for example, have recently contributed to the rehabilitation of epistemology through sensory experience—seeing, hearing, tasting, smelling the world as it is. It seems, then, that this concern with appearance is essential to a deeper understanding of knowledge—its construction, its communication, its adaptation, its imagination.

At Appearances/Apparences we grapple with appearance and realit(ies) in and of French and Francophone literature and media. We are interested in exploring this question in relationship to French literature, media, and thought, of any and all periods. In an effort to understand and describe the world, the writer, the artist, the thinker is inevitably confronted by appearance—through the narrative method, as a subject of reflection, in the generic classification of a work. We as critics must also grapple with the appearance—our own reading, the author’s voice and hand, the adaptor’s interpretation—of a text. These layers of appearance, truth, and substance, are subject to contestation between discourses—scientific, political, historical, theoretical—and subaltern or marginalized voices.

Possible topics for papers may include, but are certainly not limited to:

Appearance as a literary topos (masks, masquerades, veiling/unveiling, secrets, description)

Material culture

History of the Book

Digital Humanities and textual interfaces

Editorial and publication history

Superstition and pseudoscience

Information (“fake news,” rumors, image culture)

Translations, appropriations and adaptations of texts

Critical readings and misreadings

Generic and epistemological classification of works

Aesthetic and affective considerations of appearance

Generic discourses (Film and Media Studies, Art, Art History, Music Theory and History)

Political and philosophical discourses in texts (feminism, universalism, existentialism, etc.)

We invite you to submit an abstract of no more than 250 words for a twenty-minute presentation (in English or French) to yalefrench.appearances@gmail.com. The deadline for submission is January 30, 2020.

Decisions will be made and communicated by mid-February 2020.

The conference will take place on April 10-11, 2020 and will feature Professor Ann Smock (Professor Emeritus, University of California—Berkeley) as a keynote speaker.

Please feel free to contact us at the address above with any further questions.