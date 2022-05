Université de Gdansk

Appel à communications



Anomalies



Colloque en ligne, 12-13 septembre 2023



Université de Gdansk – Cahiers ERTA





L’Anomalie d’Hervé Le Tellier n’a pas été qu’un grand succès de librairie ou le premier roman oulipien à être couronné par le prix Goncourt. L’auteur a aussi fait beaucoup plus que s’inscrire dans l’esprit de l’époque de cette grande anomalie qu’est la pandémie du covid-19. En effet, la lecture de ce texte a permis de réfléchir sur l’anomalie en tant que telle, sur son rôle dans la vie individuelle et collective, mais aussi sur l’anomalie comme un sujet littéraire à part entière. Difformités corporelles, exceptions affectives, irrégularités systémiques, dysfonctionnements administratifs, singularités météorologiques, étrangetés langagières, autant de manifestations de ce phénomène qui ne cesse de bouleverser notre vie et, par conséquent, d’alimenter la littérature qui essaie d’en rendre compte voire de (dé)montrer que, paradoxalement, l’anomalie constitue une des grandes lois de ce monde.



Nous proposons ainsi, au cours de ce colloque, d’explorer les anomalies telles qu’elles ont été abordées et mises en œuvre dans la littérature moderne et contemporaine d’expression française. Notre rencontre aura lieu dans un Gdansk virtuel (MSTeams), à l’Institut de Philologie Romane, les 12 et 13 septembre 2023. Les participants sont invités à faire parvenir l’intitulé de leur communication et un bref résumé de celle-ci jusqu’au 10 septembre 2022 aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl.



Les frais d’inscription seront de 200 PLN (45 euros) et couvriront une partie des frais de publication dans un numéro de la revue Cahiers ERTA (https://www.ejournals.eu/CahiersERTA). Les coordonnées bancaires seront communiquées en janvier 2023.