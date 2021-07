Anne-Laure de Meyer,

Sir Kenelm Digby (1603-1665), un penseur à l’âge du baroque,

Honoré Champion, collection "Libre pensée et littérature clandestine N°78", 2021.

EAN13 : 9782745355508 — 580 p. — 88 €

Exemple de l’honnête homme, Sir Kenelm Digby s’intéressait à toute forme de connaissance. Il élabora une explication du monde physique et métaphysique qui lui est propre, se fondant sur une interprétation personnelle de l’atomisme. Esprit systématique, Digby tente de retrouver une unité dans le chaos du monde et dans la matière en flux permanent. Il cherche à surmonter la crise de son époque dans un mouvement baroque qui met en valeur la fugacité, le mouvement et la métamorphose. Dans cet ouvrage, Anne-Laure de Meyer expose la pensée de Digby, la façon dont il l’élabora et les influences qu’il subit, tout en montrant la dimension baroque de cette philosophie.

Anne-Laure de Meyer, ancienne élève de l’École Normale Supérieure et agrégée d’anglais, a obtenu un doctorat de l’Université Sorbonne Nouvelle en 2017. Elle est spécialiste de l’histoire des idées au XVIIe siècle et elle travaille sur la philosophie anglaise et la circulation des idées dans la jeune République des Lettres.

