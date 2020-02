Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio N, EDUCATIO NOVA,

Maison d'édition de l'Université Maria Curie-Skłodowska Université de Lublin, 2020. EAN13 : 24510491.

„EDUCATIO NOVA” #6

Nous vous invitons à contribuer au numéro 6 de la revue «Educatio Nova» dont le contenu s’organisera autour le thème conducteur LES ENFANTS ET ADOLESCENTS DANS LE DISCOURS SCIENTIFIQUE. Comme nous visons une perspective pluriaspectuelle, nous adressons notre invitation aux chercheurs représentant différentes disciplines.

Nous vous proposons de réfléchir, entre autres, sur les questions qui sont les suivantes:

 l’enfance et la jeunesse en tant qu’objet des recherches interdisciplinaires,

 les créations littéraires des enfants et adolescents dans les livres contemporains adressés aux jeunes lecteurs,

 les jeunes héros de la BD, des films et jeux vidéo,

 les jeunes en tant que créateurs des ressources de l’Internet,

 les enfants et adolescents dans la culture contemporaine,

 le rôle des nouveaux médias dans l’éducation des enfants et adolescents,

 les enfants et adolescents vs les médias – les documents adressés aux jeunes (la presse, les émissions à la radio, les programmes télévisés, les blogs et sites Internet, les films, la BD) et leur impact sur le développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être,

 les troubles du développement des enfants et adolescents – origines, diagnostic, thérapie,

 les conceptions soutenant le développement des enfants et adolescents au XXIe siècle,

 les besoins de développement des enfants et adolescents face au monde contemporain,

 les stratégies de soutient du développement des apprenants ayant des besoins éducatifs particuliers,

 les théories modernes de l’éducation vs prédispositions, besoins et préférences de la jeunesse actuelle,

 l’école et l’éducation de la jeune génération au XXIe siècle,

 la création des enfants et adolescents en tant que phénomène culturel et sa mise en pratique dans le processus d’enseignement/apprentissage,

 les besoins culturels de la jeunesse contemporaine vs les programmes d’enseignement,

 l’impact des nouveaux médias sur le développement langagier des enfants et adolescents,

 le « parler des jeunes » – l’argot des jeunes au XXIe siècle, sa présence dans la communication et les textes culturels,

 les néologismes, expressions phraséologiques et constructions de comparaison dans le langage des enfants et adolescents,

 les dilemmes éducatifs des adolescents contemporains,

 «la contrainte et la liberté» dans l’éducation de la jeune génération,

 la communication des jeunes et avec les jeunes dans l’espace éducatif,

 manifester l’appartenance à un groupe à travers la façon de communiquer,

 les enfants et adolescents face aux valeurs,

 les conditions du potentiel créatif de l’enfant,

 entre l’imagination et la logique de l’enfant,

 la philosophie des enfants,

 la compréhension du monde par les enfants,

 le rôle des adultes dans la vie des enfants et adolescents,

 le savoir communiquer des enfants et adolescents,

 le folklore verbal des enfants et adolescents.

La date limite de la soumission des texte est le 31 mai 2020.