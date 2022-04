Université de Mostaganem, Algérie

Appel à contributions



La revue "Annales du patrimoine" de l'Université de Mostaganem (Algérie) lance un appel à publications pour son numéro 22.

Annales du patrimoine (ADP), est une revue académique en libre accès consacrée aux domaines de littérature, de langue et des sciences humaines. Elle paraît en arabe, en français et en anglais une fois par année. La revue paraît au mois de septembre.



Les chercheurs peuvent soumettre leurs articles dans les disciplines suivantes :

- littérature ancienne (arabe, grecque, romaine, persane...),

- littérature comparée (orientale, occidentale, africaine...),

- littérature postcoloniale et orientalisme,

- littérature de voyage et l'image de l'autre,

- littérature mystique,

- littérature subsaharienne,

- littérature maghrébine,

- langue, traduction et interculturalité,

- art, histoire et civilisation...

La revue accepte également des articles de varia en rapport avec le patrimoine.



Modalités de soumission :

Les chercheurs intéressés sont invités à envoyer leurs contributions (le résumé de 15 lignes, l'article de 15 à 20 pages maximum et 5 mots-clés, en format Word), au plus tard le 31 juillet, à l'adresse email de la revue :

annales@mail.com



Le titre, le résumé et les cinq mots-clés doivent être en français et en anglais.

Veuillez préciser votre affiliation institutionnelle et votre grade académique si possible.

Les propositions d'articles devront respecter les normes de publication de la revue :

http://annales.univ-mosta.dz/index.php/home/11.html



Consultez l'archives de la revue pour avoir une idée plus claire :

http://annales.univ-mosta.dz/index.php/archives/435.html