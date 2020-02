Annales bergsoniennes, t. IX, 2020 : "Bergson et les écrivains"

Ouvrage dirigé par Arnaud François, Clément Girardi et Camille Riquier

PUF, janvier 2020

324 p.

EAN 9782130795414

Après quatre tomes consacrés à des problématiques de philosophie morale et politique, ce neuvième et ultime volume des Annales bergsoniennes aborde le champ des relations entre la philosophie de Bergson et les questions esthétiques, en particulier la littérature, à partir d’une interrogation au caractère à la fois politique et historique sur la réception, la lecture et l’usage des textes de Bergson par les écrivains. Les questions au cœur du présent volume, abordées de façon à la fois internationale et diachronique, des surréalistes à Camus, Beckett, Handke, Musil et bien d’autres, permettent des rapprochements inédits tout en renouvelant largement certaines confrontations déjà opérées. Le dossier est suivi de deux varia et précédé d’un inédit précieux : les notes prises par l’écrivain américain T. S. Eliot du cours de Bergson au Collège de France sur la personnalité.

Sommaire

I. Inédit : les notes de T. S. Eliot sur le cours de Bergson au Collège de France (1910-1911)

Présentation des notes de T. S. Eliot, par William Marx

Notes de T. S. Eliot sur le cours de Bergson au Collège de France

(1910-1911)

II. Dossier : Bergson et les écrivains

Bergson et les écrivains. Présentation du dossier, par Clément Girardi

Ne lisez pas Bergson. Le fantôme de la bibliothèque surréaliste, par Émilie Frémond

Henri Bergson et les écrivains espagnols Miguel de Unamuno, Victoriano García Martí, María Zambrano, José Bergamín. Retour sur une métaphysique de pauvres (1900-1939), par Camille Lacau Saint Guily

Intersections of Thought, from Bergson to Beckett, par S. E. Gontarski

Variations bergsoniennes dans les écritures intellectuelles et littéraires turques, par Dilek Sarmis

Une écriture en quête de la durée : Peter Handke dans le sillage de Bergson, par Judith Sarfati Lanter

La chronomachie de Vélimir Khlebnikov : une réponse à Bergson, par Ioulia Podoroga

Histoires parallèles. Musil et Bergson contre l’illusion cinématographique, par Tanja Prokić (traduit de l’allemand par Loïc Windels)

Lecture bergsonienne du cheminement littéraire de Kazantzaki et de la « montée » de ses personnages, par Céline Dewas

Michel Butor explorateur de la durée, par Stéphane Gallon

Eugenio Montale et Henri Bergson, par Erik Pesenti Rossi

Camus lecteur de Bergson, par Jérôme Meyniel

III. Varia

La bibliothèque allemande idéale de Bergson, par Caterina Zanfi

Recension de Keith Ansell Pearson, Bergson. Thinking beyond the human condition, (Bloomsbury Academic, 2018) par Paul-Antoine Miquel

IV. Travaux publiés et thèses soutenues par les membres de la Société des amis de Bergson (2016-2019)

Présentation des auteurs

*

Arnaud François est professeur à l’université de Poitiers. Il est notamment l’auteur de Bergson (Ellipses, 2008), Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité (Puf, 2009), L’évolution créatrice de Bergson (Vrin, 2010), Éléments pour une philosophie de la santé (Les Belles Lettres, 2017).

Clément Girardi est agrégé de lettres modernes et enseigne en lycée. En 2018, il a soutenu une thèse de doctorat intitulée Le morceau de sucre et la fleur de papier. Écrire avec et contre Bergson, 1890-1940.

Camille Riquier est vice-recteur à la recherche de l’Institut catholique de Paris, membre du conseil de rédaction de la revue Esprit et auteur aux Puf d’Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique (2009, prix La Bruyère 2010) et Philosophie de Péguy, ou les mémoires d’un imbécile (2017), et de Nous ne savons plus croire (DDB, 2020).

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…