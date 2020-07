Anna Lisa Schino, Batailles Libertines, La vie et l’œuvre de Gabriel Naudé,

Honoré Champion, collection "Libre pensée et littérature clandestine", 2020.

EAN13 : 9782745353016.

342 p. — 55 EUR

Gabriel Naudé, « libertin érudit » du XVIIe siècle, bibliothécaire de Mazarin, était aussi médecin. Son regard « médical » se traduit par une perspective naturaliste et matérialiste qui cherche dans la nature et uniquement en elle la cause de tous les phénomènes.

Anna Lisa Schino enseigne à l’Université de Rome La Sapienza. Elle a édité de nombreux ouvrages parus à l’Istituto della Enciclopedia Italiana, dont le Dizionario di filosofia. Ses travaux portent sur le libertinage érudit du XVIIe siècle et sur les théories du droit naturel, avec une attention particulière à Hobbes et à Pufendorf. Elle participe à l’édition des œuvres complètes de Gabriel Naudé.

Table des matières