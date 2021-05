Andréas Pfersmann

La Littérature irradiée. Les essais nucléaires en Polynésie française au prisme de l'écriture.

Marseille, La courte échelle /Éditions transit, 2021

ISBN: 978-2-917270-28-8

88 pages 10€

193. C'est le nombre des essais nucléaires réalisés en Polynésie française entre 1966 et 1996. Comment la littérature a-t-elle appréhendé le Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) et les bombes de Moruroa et Fangataufa ? Les écrivains polynésiens n'ont eu de cesse d'évoquer les blessures intimes dues à ce crime colonial et ses effets désastreux sur les plans de la santé, de l'environnement, mais aussi sur le plan des inégalités sociales.

Dès les débuts de son installation, le CEP a fasciné également des écrivains de l'Hexagone et suscité notamment des romans d'espionnage, d'abord favorables, puis hostiles aux essais nucléaires. Il a aussi inspiré poètes et romanciers d'Aotearoa / Nouvelle-Zélande, particulièrement engagés contre la politique nucléaire de la France. Ce livre confronte ces différents corpus, en essayant d'élucider la corrélation entre stratégies littéraires et choix idéologiques.

Sommaire:

Introduction

I- La bombe exotique. Romans d’espionnage et d’aventures français inspirés du CEP

A) Les essais nucléaires et les intérêts français dans le Pacifique défendus par le contre-espionnage

B) Expérimentations secrètes et action mortifère des barbouzes au service du CEP

II - Les Kiwis à l’assaut de Moruroa

III- Le CEP vu depuis Tahiti : fictions politiques polynésiennes, chansons et performances

A) Déchirures : L’Île des rêves écrasés

B) Violences et résistance collective dans Mutismes

C) Opposition au nucléaire et indépendantisme

D) Chants, performances, et parole poétique contre le feu nucléaire

Conclusion

Bibliographie