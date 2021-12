Université de Plovdiv Païssii Hilendarski, Bulgaria

L’objectif de notre colloque dédié à André Malraux - écrivain et intellectuel militant, est de présenter les différents aspects de la pensée de l’écrivain générés par les vicissitudes du XXe siècle et par sa propre expérience. Dans cette intention, nous voudrions inviter comme intervenants des chercheurs tentés par la quête de la personnalité de ce grand écrivain français et de l’acheminement de ses idées à travers ses écrits. Tour à tour aventurier, défenseur des Annamites, journaliste et éditeur de l’Indochine et de l’Indochine enchaînée, combattant dans la Guerre civile d’Espagne, Compagnon de la Libération, Ministre des Affaires culturelles…, toute une époque d’idéologies, de rêves et d’illusions perdues se reflète en Malraux. Soucieux de la « condition humaine », il s’engage dans la lutte contre l’injustice et la misère, le fanatisme politique et la corruption, contre le racisme et l’antisémitisme. Internationaliste militant, l’écrivain partage l’opinion que « la liberté appartient à ceux qui l’ont conquise».



Le colloque sera centré sur les thèmes que focalisent les œuvres littéraires d’André Malraux : la conception de la liberté, les révolutions, la solitude de l’aventurier, le dialogue culturel et social entre l’Asie et l’Europe, la guerre, les leçons du passé (hélas – jamais apprises) et la relation à l’art.

Nous sommes témoins que l’universalité des idées sociales et politiques de l’écrivain et l’intellectuel militant André Malraux est évidente dans notre réalité aux métamorphoses inéluctables, certaines desquelles révèlent le côté sombre de la nature humaine : extrémisme politique, fanatisme religieux, problèmes du postcolonialisme, égocentrisme et aliénation à l’époque du numérique, pandémie dévastatrice…



Dans ce contexte, la voix de Malraux s’entend très fort au niveau de son rapport à la culture. « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », comme il s’exprime. « La culture … ce qui a fait de l’homme autre chose qu’un accident de l’univers », nous dit-il encore.



Ouvert à divers plans de réflexion, le colloque s’adresse à des littéraires, des historiens, des politologues et des philosophes. Comment pourrait-il être autrement ? Malraux ne nous dit-il pas lui-même : « Il y a des œuvres qui font passer le temps et d’autres qui expliquent le temps ».



Modalités pratiques :



Langues des communications : français et bulgare.



Le 31 janvier 2022 : date limite de l’envoi des titres des communications et d’un résumé en français (200 mots et cinq mots-clés), courriel : sonyaaleksandrova@uni-plovdiv.bg



Cotisation : 30 euros.



Le colloque aura lieu en présentiel ou en distanciel selon les conditions pandémiques. Un volume avec les communications réunies sera publié.



Comité scientifique :



- Jean-René BOURREL (École normale supérieure de Lyon, France)



- Cristina Solé CASTELLS (Université de Lleida, Catalogne)



- Amеlia LICHEVA (Université de Sofia St. Kliment Ohridski, Bulgaria)



- Clеo PROTOKHRISTOVA (Université de Plovdiv Païssii Hilendarski, Bulgaria)



- François de SAINT-CHÉRON (Sorbonne Université, France)



- Roumiana STANTCHÉVA (Université de Sofia St. Kliment Ohridski, Bulgaria)



- Peter TAME (сhercheur indépendant, Belfast, Irlande du Nord)



Comité d’organisation :



- Sonуa ALEXANDROVA-KOLEVA (Université de Plovdiv Païssii Hilendarski, Bulgaria)



- Elеna GUETOVA (Université de Plovdiv Païssii Hilendarski, Bulgaria)



- Zlatorossa NÉDÉLTCHEVA-BELLAFANTE (Université de Plovdiv Païssii Hilendarski, Bulgaria)



- Maya TIMÉNOVA-KOEN (Université de Plovdiv Païssii Hilendarski, Bulgaria)



Contacts :



Maya Timénova-Koen, PhD, Professeure Associée, courriel : mtimenova@gmail.com



Sonya Aleksandrova-Koleva, PhD, courriel : sonyaaleksandrova@uni-plovdiv.bg





Le colloque sera organisé avec l’appui de l’association Amitiés internationales André Malraux (AIAM), l’Ambassade de France en Bulgaria, l’Université de Plovdiv Païssii Hilendarski et AMOPA - Bulgaria.