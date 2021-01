Référence bibliographique : Analele Universităţii din Craiova. Seria Științe filologice. Langues et Littératures Romanes, Universitaria, Craiova, 2021. EAN13 : 12248150.

Nous avons le plaisir d’annoncer la parution des Annales de l’Université de Craiova. Langues et Littératures Romanes vol. XXIV, No.1/2020, dont le numéro thématique porte sur L’(inter)subjectivité et sur ses marques. Les articles réunis dans ce numéro, variés comme corpus d’étude, points de vue, approches ou méthodes d’analyse, sont groupés dans deux dossiers thématiques de Langue et Littérature et de Traduction et Didactique.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS ...................................................................................................... 9

DOSSIER THÉMATIQUE

L’(INTER)SUBJECTIVITÉ ET SES MARQUES /1 : ÉTUDES DE LINGUISTIQUE

ET DE LITTÉRATURE

Amal BECHIR

L’HUMOUR ENTRE SUBJECTIVITÉ ET SUBVERSION .........................................13

Patrizia CRESPI

LE LECTEUR-GRENOUILLE ET LE GÉOGLYPHE. INTERSUBJECTIVITÉ ET INTENSITÉ DANS L’OEUVRE D’AMÉLIE NOTHOMB .......................................... 27

Alioune DIENG

L’INTERSUBJECTIVITÉ COMME PARCOURS AUTHENTIQUE ET SPIRITUEL DANS LES ESSAIS DE MONTAIGNE ................................................................... 41

Daniela DINCĂ

ADJECTIF ÉPITHÈTE ET SUBJECTIVITÉ : APPROCHE SÉMANTICO-SYNTAXIQUE......................................................................................................... 53

Pierre Suzanne EYENGA ONANA

DES RESSORTS SÉMANTIQUES DE LA SUBJECTIVITÉ DANS J’AI LE SIDA DE BLASIUS NGOME ....................................................................................……..75

Kahina GAMAR

L’ANALYSE LINGUISTIQUE DE LA FORME NOMINALE D’ADRESSE ET SON RÔLE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA RELATION INTERPERSONNELLE DANS LES LETTRES DE MADAME DE SÉVIGNÉ ...............................................91

Yuyuan GUO

INSTANCES NARRATIVES ET VOIX IDENTITAIRES DANS LES RÉCITS AUTOBIOGRAPHIQUES NOTHOMBIENS .................................................109

Anda RĂDULESCU, Valentina RĂDULESCU

CONSTRUCTION DE L’IMAGE (SUBJECTIVE) DU NARRATEUR DANS LORSQUE J’ÉTAIS UNE OEUVRE D’ART D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT ....... 117

DOSSIER THÉMATIQUE

L’(INTER)SUBJECTIVITÉ ET SES MARQUES /2 : ÉTUDES DE TRADUCTOLOGIE

ET DE DIDACTIQUE

Allal BEN ALI

SUBJECTIVITÉ DU TRADUCTEUR OU TRADUCTION SUBJECTIVE............... 141

Carmen-Ecaterina CIOBÂCĂ

INSCRIPTION DU SUJET TRADUISANT DANS LE TEXTE CIBLE : ENTRE CRÉATIVITÉ ET SURTRADUCTION ................................................................... 151

Anamaria MARC

LE PARADIGME DE L’AUTONOMISATION DE L’APPRENTISSAGE DU FLE. UNE PERSPECTIVE DIACHRONIQUE ......................................................................... 171

Alain RABATEL, Silvia MASI

LA THÉÂTRALISATION ÉNONCIATIVE DE LA PAROLE INTÉRIEURE CHEZ CAMILLERI, ENTRE DIALOGUE INTÉRIORISÉ OU EXTÉRIORISÉ DU LOCUTEUR/ÉCOUTEUR PLURILINGUE ET HUMORISTE ...............................193

DOSSIER VARIA

Alice IONESCU

LA GESTION DE L’ESPACE DIDACTIQUE - UN DÉFI POUR LES COURS DE LANGUES À L’UNIVERSITÉ .............................................................................. 239

Abdellaziz KHATI

LE MARABOUTISME DANS LE ROMAN ALGÉRIEN DES ANNÉES CINQUANTE .............................................................................................................................. 255

Camelia MANOLESCU

LA COULEUR D’UNE GUERRE : LA BATAILLE DU MACAR (LE ROMAN SALAMMBÔ DE FLAUBERT) ............................................................................ 269

Alain VUILLEMIN

L’INSPIRATION LYRIQUE SUBVERSIVE DE LUBOMIR GUENTCHEV ........... 281

COMPTES-RENDUS CRITIQUES

(livres, volumes collectifs, revues, thèses)

Livres

ANDA RADULESCU, STRATEGII SI PROCEDEE DE TRADUCERE (Alice IONESCU)..............................................................................................................297

AFAF ZAID : DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE AU DYNAMISME LITTÉRAIRE. VOIX MAROCAINES FRANCOPHONES (Valentina RĂDULESCU) .................. 299

Volumes collectifs

RABIA REDOUANE (ÉD.), ÉCRITURE FÉMININE MAGHRÉBINE DE L’EXTRÊME CONTEMPORAIN (Anda RĂDULESCU) ........................................................... 301

Revues

STUDII DE LINGVISTICĂ : « LES EXPRESSIONS MÉTADISCURSIVES DANS LES LANGUES ROMANES : ASPECTS SYNTAXIQUES, PRAGMATIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES », vol. 9-2/2019 (Cecilia CONDEI) ...............................305

REVUE ROUMAINE D’ÉTUDES FRANCOPHONES : « ESPACES FRANCOPHONES IDENTITÉS MULTIPLES », No. 11 / 2019 (Daniela DINCĂ)...................................................................................................................309