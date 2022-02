En ligne

Pour célébrer la journée mondiale des femmes toute l’équipe de Trait-d’Union se mobilisera à nouveau pour publier le deuxième numéro de la revue « Ana Hiya ».



Ce numéro sous la direction de Imèn MOUSSA et Jacqueline BRENOT portera sur les arts et la société dans les cinq pays du Maghreb : la Mauritanie, la Lybie, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Notre engagement éditorial est le même : unir et transmettre les voix des femmes maghrébines pour ne jamais cesser de créer des chemins vers les possibles infinis.



L’appel à participation est ainsi officiellement ouvert jusqu’au lundi 28 février 2022 à minuit. Vos travaux nous permettront« d’écouter les battements de cœur d’une société à travers les créations de ses femmes », c’est pourquoi, à titre illustratif et non exhaustif, nous vous proposons les pistes de réflexion suivantes :



Les femmes des livres, les femmes dans les livres.

Femmes et histoire : enjeux, défis et luttes (sociopolitiques, environnementales, économiques, culturelles).

Parcours d’exception : portraits de femmes.

À coup de pinceau pour une nouvelle parole sur la toile.

Sur scène ou devant la caméra.

L’histoire des transmissions (l’artisanat, le chant, l’art culinaire, la mode, l’architecture).



Veuillez noter que :



Les articles soumis, rédigés en langue française, ne doivent pas dépasser les 2 pages Word, notes et bibliographie comprises (Times New Roman 12, interligne 1,5).

Les auteures qui désirent partager leurs textes (poèmes, extrait de roman, de nouvelles…) sont limités à une seule page Word (Times New Roman 12, interligne 1,5). Le but est de donner de l’espace à un plus grand nombre de voix.

Les artistes qui souhaitent exposer leur travail sont invités à proposer au maximum 6 photos avec un bref descriptif.

Les propositions qui ne respectent pas ces indications ne seront pas soumises à notre comité de lecture. Vos travaux sont à envoyer avec une photo et une courte bio à l’adresse suivante :



contributions@traitdunionmagazine.com