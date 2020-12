McGill

Aménager la liste

Colloque Adelfies, McGill

18-19 mars 2021

Le 7 octobre 2020, paraissait l’inventaire posthume de la bibliothèque de Réjean Ducharme (Bertrand, Jean et Martel, 2020), dans le but de donner accès aux références et à l’imaginaire de l’auteur ; restée intacte, la bibliothèque porte en creux la présence de l’écrivain, et son catalogue en structure le souvenir. Le rapprochement entre inventaire et mémoire est loin d’être anecdotique, puisqu’il est central à l’esthétique de la liste et des formes textuelles qui y sont associées. L’Association des étudiant·e·s en littératures de langue française, en traduction et en création inscrit·e·s aux études supérieures de l’Université McGill (ADELFIES) vous invite à participer à la treizième édition de son colloque estudiantin : Aménager la liste. L’événement se tiendra de façon virtuelle, les 18 et 19 mars 2021.

La mémoire est au cœur de l’« imaginaire sériel » (Dupont et Trudel, 2019), des listes d’épiceries et autres aide-mémoire de la vie quotidienne aux formes juridiques comme les testaments. L’organisation des savoirs en listes et catalogues favorise leur mémorisation en plus d’assurer leur transmission aux générations futures. Cette visée est centrale à une entreprise comme celle de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, à propos de laquelle on a pu parler d’une arche de Noé intellectuelle (Starobinski, 2012).

La liste se trouve donc à la limite du littéraire. Son intégration au récit crée un contraste important, source de surprise pour le lecteur ou la lectrice : c’est « l’effet-liste » (Rabatel, 2011), qui fait de cette forme un « kyste textuel » (Jeay, 2006). Discours organisé, la liste, tout comme la description, repose sur un principe de métonymie (Hamon, 1981). Cependant, de par sa proximité avec le discours savant, elle est en littérature le lieu de renversements parodiques et de déconstruction (Milcent-Lawson, Lecolle et Michel, 2013). De fait, la liste oscille entre le discours totalisant de l’encyclopédie et l’énumération chaotique qui pervertit les codes du savoir organisé, comme dans le catalogue de la bibliothèque de Saint-Victor chez Rabelais.

La bibliothèque, qu’elle soit physique ou imaginaire, constitue la « mémoire de la littérature » (Samoyault, 2001). Elle convoque la notion encore plus large de la transtextualité et souligne au passage la dimension itérative de la littérature. Au centre de ce maelstrom : la bibliothèque dans sa dimension matérielle, qui peut servir à la fois de point de départ et de point d’ancrage, et qui constitue finalement un « filtre entre le texte et le monde » (Samoyault, 2001).

La compilation des savoirs pose la question de leur sélection et de leur hiérarchisation – mais par qui et pour qui ? Car la légitimation des pratiques littéraires et scientifiques est indissociable des rapports de pouvoir. Qui dit classification dit inclassable : il n’est pas toujours possible d’assigner un texte, une pratique, une identité à une catégorie précise. Si l’inventaire assure la mémorisation, est-ce à dire que l’inclassable est condamné à l’oubli ?

Les étudiant·e·s d’études littéraires, de traduction, de création et d’autres disciplines dont les recherches s’inscrivent dans le thème du colloque sont invité·e·s à nous soumettre un descriptif de communication. Sans s’y limiter, les contributions pourront s’inspirer des sujets suivants :

-Liens entre inventaire et mémoire (tant individuelle que collective)

-Descriptions et catalogues de bibliothèques, réelles ou imaginaires

-Histoire intellectuelle des bibliothèques

-Intertextualité, compilations et réitérations littéraires

-Liste comme commentaire métanarratif

-Liste dans l’appareil paratextuel: table des matières, index, etc.

-Disposition spatiale des savoirs

-Encyclopédisme, bibliomanie et leurs représentations parodiques

-Testaments, inventaires après décès et leur récupération en littérature

-Modalités de l’intégration de la liste dans le récit

-Étendue de la liste : son éventuelle fermeture ou ouverture

-Sujet et énonciation dans la liste et l’inventaire

-Domaines sémiotiques: (im)possibilité de la liste en peinture, en musique, etc.

-Modes de lecture de la liste

-Liminarité, hybridité et inclassable

*

Faites parvenir votre proposition de communication d’un maximum de 250 mots ainsi qu’une brève notice biographique à l’adresse colloque.adelfies@gmail.com avant le 15 janvier 2021. Les communications, d’une durée de 20 minutes, seront suivies d’une période de questions.

Dans le but de rendre cet événement aussi accessible que possible, nous vous invitons à communiquer avec le comité organisateur si vous avez des questions concernant l’accessibilité au colloque ou si vous avez besoin d’accommodements spécifiques.

*

Bibliographie sélective

Aux listes, etc., Acta fabula, vol. 14, n° 4, dossier critique n° 28, 2013

Genesis, n° 47, 2018: "Entrer en liste" (sour la dir. de Gaspard Turin, Rudolf Mahrer, Monica Zanardo), Presses Sorbonne Université.

BARBIER, Frédéric. Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, 2e éd. rev. et augm., Paris, Armand Colin, 2016, 304 p.

DESPRÉS, Elaine. Encyclopédie, encyclopédisme et bibliothèque totale : la gestion des savoirs chez Jorge Luis Borges, Isaac Asimov et Bernard Weber, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2007, 141 p.

DUPONT, Nathalie et Éric TRUDEL. Poétiques de la liste et imaginaire sériel dans les lettres (XXe et XXIe siècles), Montréal, Nota bene, 2019, 398 p.

ECO, Umberto. Vertige de la liste, Montréal, Flammarion Québec, 2009, 408 p.

GREILICH, Susanne. Écrire l’encyclopédisme, du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Classiques Garnier, 2020, 416 p.

HAMON, Philippe. Du descriptif, Paris, Hachette supérieur, 1993, 247 p.

JEAY, Madeleine. Le commerce des mots : l’usage des listes dans la littérature médiévale (XIIe-XVe siècles), Genève, Droz, 2006, 552 p.

LASSONDE, Jean-René. La bibliothèque Saint-Sulpice, 1910-1931, 3e éd., Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 2001, 402 p.

MARTEL, Jacinthe, Monique BERTRAND et Monique JEAN. A1.1 La bibliothèque de Réjean Ducharme. Inventaire descriptif, Montréal, Nota bene, 2020, 306 p.

MILCENT-LAWSON, Sophie, Michelle LECOLLE et Raymond MICHEL (dir.). Liste et effet liste en littérature, Paris, Classiques Garnier, 2013, 628 p.

RABATEL, Alain, « Listes et effets-listes : Énumération, répétition, accumulation », Poétique, vol. 3, n° 167, 2011, p. 259‑272.

SAMOYAULT, Tiphaine. L’intertextualité : mémoire de la littérature, Paris, Armand Colin, 2005, 128 p.

SEVE, Bernard, De haut en bas. Philosophie des listes, Paris, Seuil, coll. "L'ordre philosophique", 2010, 240 p.

STAROBINSKI, Jean. Diderot, un diable de ramage, Paris, Gallimard, 2012, 432 p.

TURIN, Gaspard, Poétique et usages de la liste littéraire. Le Clézio, Modiano, Perec, Genève, Droz, coll. « Histoire des Idées et Critique Littéraire », 2017, XII et 212 pages. Préface de Philippe Hamon.