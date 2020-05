Amaury Dehoux,

Le Roman du posthumain. Parcours dans les littératures anglophones, francophones et hispanophones

Honoré Champion, collection "Bibliothèque de littérature générale et comparée", 2020.

EAN13 : 9782745352972 — 364 p.

Depuis quarante ans, la figure du posthumain est reprise par une frange du roman contemporain international. À travers les représentations du clone et du cyborg, de l’être virtuel et de l’intelligence artificielle, cet ouvrage montre que le posthumain participe d’une pensée originale de l’homme et du roman, et se dessine comme un nouveau rapport à soi, au temps et au(x) monde(s). Les références aux œuvres anglophones, francophones et hispanophones sont enrichies de renvois à Haruki Murakami.

Amaury Dehoux, comparatiste, chargé de recherches auprès du Fonds National de la Recherche Scientifique belge (FNRS), mène des recherches sur la théorie du roman contemporain, les représentations de l’humanité dans le roman mondial et les rapports entre la globalisation et la fiction. Il a publié L’Égarement comme signe d’une communauté. La Génération Perdue d’Aragon, Dos Passos, Fitzgerald et Hemingway (2013) et Écrits à l’ombre du terrorisme. Romans et romanciers face à l’expérience contemporaine de la terreur (2019).

