Altérités multiples en traduction : explorations indiennes

Vidya Vencatesan et Christine Raguet (dir.)

Éditions québécoises de l'oeuvre, collection "Vita Traductiva", 2021

EAN13 : 97829801702094

Université York, Toronto, Canada

PRÉSENTATION

Les littératures et cultures de l’Inde, par leur riche foisonnement, offrent un terreau particulièrement fertile pour les traducteurs et traductologues. Combinant adroitement réflexions théoriques et pratiques, les études réunies dans ce volume révèlent à quel point les altérités sont multiples et leur enchevêtrement inventif. Quelques études abordent des traductions vers le français : Sattasaī (prakrit), Vedānta Deśika (sanskrit et tamoul), Jibanananda Das (bengali), Javed Akhtar (ourdou), ou vers des langues indiennes : Madame Bovary (marathe), Markoosie (de l’inuktitut au hindi via le français). D’autres, touchant le contexte anglo-indien, analysent des pratiques traductives (William Jones) et éditoriales (OUP) ou encore l’enseignement interculturel (Tagore). À travers ces explorations indiennes, se dessinent de nouvelles façons de conceptualiser le jeu des discordances culturelles, l’entrelacement des langues relais, ainsi que les relations parfois étonnamment créatrices entre altérités « familières » et « lointaines ».

Christine Raguet est professeure émérite en traduction et traductologie à la Sorbonne Nouvelle et traductrice littéraire.

Vidya Vencatesan est professeure de littérature française, traductrice et directrice du Centre for European Studies à l’Université de Mumbai.