Allocation doctorale : "Towards building a Virtual UNITA Montis Museum: Enhancing and Mediating Historical Cultural Heritage in a Plurilingual Environment"

Dans le cadre du consortium UNITA (http://univ-unita.eu), l’Université de Pau et des Pays de l’Adour finance à compter du 1er septembre 2021 plusieurs allocations doctorales (en cotutelle) pour une durée de trois ans sur le thème du patrimoine culturel.

L’une de ces thèses sera encadrée en cotutelle par Silvia Pireddu (Université de Turin) et Laurence Roussillon-Constanty (UPPA) et porte sur le sujet suivant : Towards building a Virtual UNITA Montis Museum: Enhancing and Mediating Historical Cultural Heritage in a Plurilingual Environment (UPPA-UNITO)

Les candidatures doivent être déposées d’ici au 6 juillet.

Pour candidater et connaitre toutes les modalités de dépôt de candidature, merci de consulter le site suivant :

https://aap.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/180