Sujet de thèse : Révision textuelle et stratégies éditoriales. Le devenir des romans de chevalerie à l’entrée dans la Bibliothèque bleue.



Localisation : université Grenoble Alpes.



Début du contrat : 01/10/2022.

Durée du contrat : 3 ans.

Contexte & environnement de travail

Description de la structure

ED LLSH (Langues, Littératures et Sciences Humaines).

Description de l’équipe

UMR 5316 Litt&Arts. Direction : Isabelle Cogitore. Membres : environ 70 enseignant·es-chercheur·euses, autant de doctorant·es en Lettres et Arts du spectacle, une chercheuse CNRS et en appui un groupe de 3 ingénieur·es en humanités numériques (ELAN) et 4 personnels administratifs. Le doctorant viendra renforcer les recherches littéraires menées dans le cadre des axes « Nouvelles philologies » et « Transversalité des humanités numériques » du laboratoire.

Mission du poste & activités principales

Mission :

La thèse s’inscrit dans le projet BILAGE « La Bibliothèque bleue comme laboratoire d’écriture des genres », qui a pour objectif d’explorer l’écriture des genres à travers le devenir de genres littéraires dans une collection de livres.

Elle mettra en lumière le devenir ultime du roman de chevalerie en langue française à travers son entrée dans la Bibliothèque bleue. Elle envisagera les débuts de la collection de livres à succès, qui a abondamment alimenté le marché de l’édition entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, à l’aune de la production imprimée des XVe et XVIe siècles. Le genre choisi constitue avec les vies de saints une partie ancestrale du répertoire. Il permet d’éclaircir le mécanisme textuel du réemploi, c’est-à-dire la façon dont les œuvres sélectionnées sont remaniées dans leur contenu, leur découpage et leur langue. La révision effectuée par des remanieurs anonymes recrutés par les imprimeurs, troyens d’abord puis rouennais, s’y fait certainement en rapport avec les stratégies éditoriales des imprimeurs.

Activités principales :

- repérage des éditions de romans de chevalerie publiées dans la collection du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle et des exemplaires conservés de celles-ci : il s’agit d’utiliser les répertoires portant sur des centres d’impressions, les catalogues des bibliothèques publiques nationales et internationales et les recensements effectués ponctuellement par des chercheurs

- étude de la tradition textuelle : il s’agit d’identifier les éditions (imprimées, voire manuscrites) qui ont existé pour chaque œuvre et établir la tradition qui a servi de source aux éditeurs

- étude des opérations effectuées sur les textes par les éditeurs: il faut évaluer quantitativement et qualitativement les modifications (découpage de textes par extraction de parties, suppression ou ajout de chapitres voire simplement d’expressions ou de phrases) qui interviennent par rapport aux éditions qui ont servi de source aux éditeurs

- transcription du corpus : il s’agit de sélectionner au moins une édition de base pour chaque œuvre qui a perduré durant toute la période de la collection (une dizaine en tout, qui renvoie aux titres les plus publiés) et la transcrire.

Restriction ou contraintes liées au poste

Le travail se fera en présence à Grenoble. Une organisation en télétravail sera mise en place si la situation sanitaire l’exige.

Profil recherché

Compétences attendues prioritaires :

- connaissances en histoire du livre ancien (identification des éditions, spécificités de l’imprimé et du manuscrit) et bibliographie matérielle (analyse des exemplaires conservés)

- connaissances en histoire et poétique des genres du Moyen Âge au XVIIe siècle (roman de chevalerie)

Compétences métier/savoir faire

- appétence pour la lecture de romans

- appétence pour la découverte d’une collection de livres grand public

- appétence pour la constitution d’un corpus de textes transcrits selon des principes explicités et encodés de façon à permettre le dépôt sur une plateforme de consultation

Savoir être

- organisation du travail

- autonomie

Expérience professionnelle souhaitée : ☒ débutant ☐ de 2 à 5 ans

Formation, diplôme : Master Lettres français ou diplôme étranger de niveau équivalent.





Informations générales



Contact pour les questions relatives aux fonctions :

Pascale MOUNIER, professeur de Rhétorique et littérature française du XVIe siècle, université Grenoble Alpes

Mail : pascale. mounier@univ-grenoble-alpes.fr