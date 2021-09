Alicia Galicienne, L'autre moitié du songe m'appartient, S. Nauleau (éd.), G. Galienne (postface)

Gallimard

Coll. "Poésie"

Parution le 16.09.2021

384 p. – 8.60€ – ISBN : 9782072950674

«La mort, l’amour, la vie, telle aurait pu être la devise de celle qui adorait la poésie d’Éluard. D’autant que la mort, contrairement à la plupart des poètes qui ne font que l’effleurer, Alicia Gallienne l’a tutoyée en son adolescence, jusqu’à l’affronter l’année de ses vingt ans, au petit matin du 24 décembre 1990. Ses poèmes sont ceux d’une irradiante jeune fille de dix-sept, dix-huit et dix-neuf ans, d’une jeune femme secrète qui aura vécu intensément un destin de comète. Pareil à ces étoiles qui brûlent à des années-lumière, et dont il nous reste le mystérieux souvenir, voici l’écho bouleversant de ses vives ténèbres et de ses fulgurances.» Sophie Nauleau.

