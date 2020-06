Albertan Christian,

"Les Mémoires de Trévoux" (1751-1762).

Un moment dans l'histoire religieuse et intellectuelle de la France du XVIIIe siècle,

Honoré Champion, collection "Les Dix-huitièmes siècles", 2020.

Le Journal de Trévoux, un des grands périodiques d’érudition de l’Europe du XVIIIe siècle, créé par les jésuites, a connu son apogée sous la direction du Père Berthier (1745-1762), avant de succomber aux attaques des philosophes et des jansénistes. L’étude de ce moment de basculement est riche en enseignements sur l’histoire de la Compagnie de Jésus, sur celle du journalisme d’érudition et sur le vaste mouvement des idées et l’évolution des esprits.

Ancien élève de l’ENSET et agrégé d’Histoire, Christian Albertan est Professeur d’Histoire moderne à l’Université du Hainaut et du Cambrésis. Ses recherches ont essentiellement porté sur les Mémoires de Trévoux, sur l’histoire religieuse et intellectuelle de la Compagnie de Jésus, sur celle du journalisme d’Ancien Régime et plus généralement sur le monde de l’édition à l’époque des Lumières.

