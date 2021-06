Alain Rouveret

Dans le labyrinthe du langage. Langage et philosophie dans les grammaires de Chomsky

Editions Honoré Champion, collection "Bibliothèque de grammaire et de linguistique", 2021

*

EAN13 : 9782745355454.

274 p., broché.

45 €

*

La pensée de Noam Chomsky sur le langage ne se réduit pas aux innovations théoriques qui ont fait la réputation de leur auteur. Sa singularité dans le champ du savoir doit aussi être cherchée dans un programme scientifique qui s’est développé au cours des années dans une absolue cohérence et dans la relative stabilité des options philosophiques qui constituent le fondement épistémologique de la Grammaire Générative.

C’est précisément à ces dernières que s’intéresse ce livre. Chomsky aborde des questions qui relèvent de la philosophie des sciences et de celle de l’esprit. Les solutions qu’il propose dérivent de la conception qu’il se fait de l’objet d’étude, la grammaire plutôt que le langage, qui, s’il doit être abordé en utilisant les méthodes en usage dans les sciences de la nature, impose aussi la définition d’une épistémologie spécifique.

Professeur émérite à l’Université Paris-Diderot, Alain Rouveret est l’auteur de nombreux travaux linguistiques, notamment d’une Syntaxe du gallois, d’un livre Aspects of Grammatical Architecture, qui réunit ses principales contributions théoriques et comparatives, et de deux recueils collectifs, l’un sur les phénomènes de résomption à travers les langues, l’autre sur Être et avoir dans leurs fonctions linguistiques. Ses recherches portent sur la syntaxe et la morphologie des langues romanes, la cliticisation, la syntaxe des constructions causatives, les phénomènes d’ellipse, la typologie des langues à verbe initial. Soucieux de participer à la diffusion des savoirs, Alain Rouveret est aussi l’auteur de deux textes d’introduction, La nouvelle syntaxe au Seuil et Arguments minimalistes à ENS Éditions.

Table des matières