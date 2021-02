Agora, n° 7

Journal of Foreign Language Studies

Published by the Department of Foreign Languages, University of Uyo, Uyo, Nigeria

PRÉSENTATION

Pour le No. 7, AGORA n’accepte que des articles portant sur la langue et linguistique françaises, les littératures et cultures francophones, et la traductologie impliquant l’anglais et le français. Les articles présenteront très clairement le cadre théorique et la méthodologie de leurs études, et respecteront strictement les protocoles suivants :

Articles à envoyer par e-mail à udoedung@yahoo.com

Date limite de proposition d’articles : le 30 avril 2021

Envoi des avis des Evaluateurs aux auteurs : 1er – 7 juin 2021

Date limite de retour des versions définitives des articles à AGORA : le 30 juin 2021